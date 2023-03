„Der Mensch in seiner Welt“ heißt die neue Ausstellung der Zweibrücker Grafikerin Birgit Kunz in der Rathausgalerie in St. Ingbert. Tiere sind aber auch dabei.

Die Galerie im ersten Obergeschoss des Rathauses in St. Ingbert bietet vier Ausstellungen pro Jahr mit regionalen und internationalen Künstlern; ab Mittwoch, 22. März, stellt dort eine Zweibrücker Künstlerin aus: die für ihre kolorierten Radierungen bekannte Birgit Kunz.

„Meine große Leidenschaft sind die Radierungen“, bekennt Birgit Kunz. Im Gegensatz zu ihrer letzten Saarbrücker Ausstellung, wo sie auch Radierungen ausstellte und es thematisch um Märchen ging, ist diesmal der Bereich weiter gefasst: „Der Mensch in seiner Welt“. Dazu gehören Arbeiten in verschiedenen Radiertechniken, die alle Unikate sind, denn jedes Blatt ist handkoloriert. Die Arbeiten der aktuellen Schau sind in diesem Jahr und im Vorjahr entstanden: „Im Sommer habe ich gedruckt, im Winter dann koloriert“, erklärt die Künstlerin.

Werke voller Details

Wenn sie eine Arbeit fertig hat, entsteht dabei gleich die Idee für die nächste, erzählt sie, auch für Effekte. So ist die Lesebrille eines Mannes, den sie porträtiert hat, als Silberaquarell gemalt, „damit es spiegelt“. Ihre Radierungen stecken voller solcher Details wie bei „Der Forscher“, der ein durchsichtiges Glas mit einem Insekt vor sich hat und auch selbst transparent aussieht. Andere Blätter – etwa 50 sind in St. Ingbert zu sehen – stecken voller Ironie: zum Beispiel ihr narzisstischer „Sonny Boy“. Auch wenn die Arbeiten gegenständlich sind, sind die Titel nicht unbedingt selbsterklärend, denn die Künstlerin will die Ausstellungsbesucher zum Nachdenken bringen. So trägt ihre Darstellung eines schreienden Adlers den Titel „King Arthur“.

Die gebürtige Saarländerin studierte von 1978 bis 1985 an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Seit 1985 lebt sie in Zweibrücken. Sie stellte schon in Berlin, Dresden, Göppingen, Homburg, Karlsruhe, Koblenz und Starnberg aus – in den letzten Jahren vor allem Radierungen. Die Ausstellung im Rathaus in St. Ingbert, Am Markt 12 (großer Parkplatz vorm Haus) ist vom 22. März bis zum 5. Mai zu sehen. Bei der Vernissage am Mittwoch, 22. März, 18.30 Uhr, gibt es eine Einführung von Wolfgang Kerkhoff, aber die Künstlerin erklärt auch gerne selbst ihre Arbeiten. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 8 bis 16 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr.