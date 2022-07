Die Stadt Zweibrücken beauftragt die Firma Deutsche Glasfaser und die Telekom, Breitbandkabel für schnelles Internet in Gewerbegebieten zu verlegen. Demnach installiert die Deutsche Glasfaser Kabel im Umfang von knapp 1,1 Millionen Euro in Gewerbegebieten in den Quartieren Ernstweiler/Bubenhausen/Zweibrücken-Mitte und Kreuzberg/Niederauerbach. Die Deutsche Telekom kommt für 424.000 Euro im Raum Ixheim/Rimschweiler/Steinhauser Straße zum Zuge. Das Flugplatz-Entwicklungsgebiet ist von dieser Erschließungskampagne ausgenommen, weil dafür der Zweckverband ZEF zuständig ist. Finanziert werden die Aufträge zu 50 Prozent vom Bund und zu 40 Prozent vom Land. Bei der Stadt Zweibrücken verbleibt ein zehnprozentiger Eigenanteil.