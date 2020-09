Die Dienststelle des Gesundheitsamtes in Zweibrücken bleibt bis auf Weiteres für Besucher geschlossen. Die Mitarbeiter der Dienststelle unterstützen ihre Kollegen in Pirmasens bei den wegen der Corona-Pandemie zu erledigenden Aufgaben. Dies teilte die Kreisverwaltung Südwestpfalz am Freitag mit. Die Pirmasenser Dienststelle ist unter Telefon 06331/809402 zu erreichen.