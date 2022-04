Der Kinderschutzbund Zweibrücken freut sich über die vielen Spenden, die für geflüchtete Ukrainer in der Maxstraße ankommen. Es sind so viele, dass die ehrenamtlichen Helfer kaum mehr hinterherkommen. Jetzt wird ein Fahrer gesucht.

„Das ist fast nicht zu packen“, sagt Birgit Bessom, die Vorsitzende des Vereins Kinderhilfe Zweibrücken. Minütlich gehe die Tür auf, neue Spenden kommen rein. Das werde zur Herausforderung: „Wir sind nur am Rennen und haben keine Sekunde Zeit, uns mal hinzusetzen.“ Natürlich sei das aber „sehr schön, die Zweibrücker sind sehr spendenfreudig.“ Die meisten Gaben seien wirklich gut. Die Bürger scheuten keine Mühen, gutes Gebrauchtes abzuliefern. Einige kauften eigens ganz neue Sachen, Hygieneartikel, Töpfe, Pfannen, Bettwäsche.

Nur ab und an werde Müll abgegeben oder seien Sachen „grenzwertig“. Aus den Spenden werden auch Päckchen gepackt, die das Sozialamt abholt. Bessom: „Das Sozialamt ruft uns an. Dann heißt es, neue Leute sind angekommen; wir brauchen dies und das. Wir sortieren das vor und richten Besteck, Töpfe, Pfannen, Bettwäsche.“

Kein Stress beim Anstehen

Mit dem Roten Kreuz sei man ebenfalls ständig in Kontakt, das DRK hole auch Sachen ab. Auch Lebensmittel werden ausgegeben: „Da ist der Ansturm von Ukrainern sehr groß. Wir haben wöchentlich zehn neue Anmeldungen, das ist schon heftig. Die Leute sind sehr dankbar. Wenn sie bei der Lebensmittelausgabe anstehen müssen, dann ist das kein Problem für sie, es gibt da keinen Stress.“ Manche Lebensmittel würden von Mitbürgern gespendet, andere in Geschäften abgeholt. Dafür brauche man dringend eine Fahrerin oder einen Fahrer für einen Tag in der Woche.

Kontakt

Kinderschutzbund/Kinderhilfe Zweibrücken, Maxstraße 19, Telefon 06332/72127; geöffnet montags bis freitags 8.30 bis 13 Uhr und samstags 8.30 bis 16 Uhr. Gesucht wird eine Fahrerin oder ein Fahrer für einen Tag in der Woche.