Einst war seine Spielwiese der Rasenplatz im Stadion des TSC Zweibrücken am Wattweiler Berg, wo Karl Koyne als Vertragsspieler kickte, als der TSC eine Größe im bezahlten Südwest-Fußball war. Dort legte er die Basis dafür, dass er als Abwehrspieler zur Zweibrücker Fußball-Legende wurde. In der Nacht zum Mittwoch ist Koyne mit 82 Jahren gestorben.

Laut seinem Freund Dieter Bischoff, der das Buch „Zweibrücker Fußball-Legenden“ veröffentlichte, spielte der am 15. Oktober 1941 geborene Karl Koyne aktiv für die VB Zweibrücken und den TSC, war Spielertrainer beim SC Reifenberg und wurde beim SV Ixheim zur Helfer-Ikone. Verdienste erwarb er sich zudem als Mitglied und Vorsitzender von Kurt Werles bekanntem „Zweibrücker Fußball-Senioren-Club“.

Später wurde „de Koyne Karl“ zum umtriebigen Globetrotter und die ganze Welt zu seiner Spielwiese. Der gebürtige Zweibrücker machte auch beruflich auf sich aufmerksam. Als Heizungstechniker-Meister gründete er auf dem Kreuzberg, wo er bei den US-Streitkräften die Abteilung „Post Engineers“ leitete, eine legendäre Betriebsfußballmannschaft und machte sich so um die deutsch-amerikanische Freundschaft in der Pfalz verdient. Auch mit Frankreich war Karl Koyne eng verbunden. Als Gourmet kannte er nicht nur die bekannten, sondern auch Geheimtipp-Restaurants in den Dörfern des nahen Elsass. Karl Koyne, dessen Ehefrau Renate lange vor ihm starb, hinterlässt Sohn Ralf und Enkel Patrick.