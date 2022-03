Etwa 80 junge Leute haben am Freitag, 25. März, mit „Fridays for Future“ auf dem Zweibrücker Alexanderplatz für mehr Klimaschutz demonstriert. Dabei wurde auch über eine umstrittene Entscheidung von Klima-Aktivisten in Hannover diskutiert.

In Hannover war eine Musikerin von einer Demo-Veranstaltung ausgeladen worden, weil sie eine Dreadlock-Frisur nach jamaikanischem Vorbild trägt. Der Frau wurde vorgeworfen, ihre Haartracht sei nicht politisch korrekt. „Wir distanzieren und klar von der Entscheidung des Ortsverbandes Hannover“, sagte während der Zweibrücker Demo der lokale Fridays-Aktivist Daniel Grgic zur RHEINPFALZ. Beim Zweibrücker Ortsverband dürfe jeder mitdemonstrieren, der für die Sache von „Fridays for Future“ einsteht. Sexualität, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe und schließlich Haarpracht dürfe dabei keine Rolle spielen. „Wir stehen hier und in ganz Rheinland-Pfalz für Akzeptanz“, verkündet Grgic.

Zweibrücker befürchten, dass Affäre der Bewegung schadet

Die Musikerin Ronja Maltzahn hätte am Freitag bei einer Demo in Hannover auftreten sollen. Dass sie jedoch ausgeladen wurde, begründeten die Klimaschützer in Hannover damit, dass die weiße Künstlerin mit ihren Rastalocken „kulturelle Aneignung“ zu Lasten schwarzer Menschen begehe. Maltzahn dürfe auftreten, wenn sie sich zuvor ihre Haarpracht abschneide. Der Vorfall sorgte für Diskussionen. Maltzahn reagierte überrascht und sagte, sie suche mit den Aktivisten nun den Dialog.

Die Affäre in Hannover, so befürchtet Grgic, könnte der Klimabewegung insgesamt Schaden zufügen. Die einzelnen Ortsverbände hätten nun die Aufgabe, gegen Anfeindungen anzukämpfen.