Beim internationalen „2023 Luxembourg Championship“ für Senioren trumpfte vor allem Emil Knerr von der VT Zweibrücken gegen Kontrahenten aus überwiegend Luxemburg, Belgien, Frankreich, aber auch Italien und den angrenzenden Bundesländern stark auf und gewann mit dem Florett die Silbermedaille. VTZ-Fechter Stefan Rossbach landete auf Rang neun.

Luxemburg. VTZ-Linkshänder Knerr marschierte im Centre National d’Escrime ungeschlagen in Viertelfinale. Für den Einzug ins Halbfinale stand er seinem ehemaligen Vereinskameraden Maurice Cadet gegenüber. Cadet hatte wegen ungünstiger Berufszeiten und einem Wohnortwechsel von der VTZ zur Fechtabteilung in Homburg gewechselt. In dreimal drei Minuten Kampfzeit ruhte die alte Freundschaft, bis der über 20 Jahre jüngere Knerr mit 15:3 gewonnen hatte. Im Halbfinale kam der Bubenhausener zum 15:9-Erfolg gegen den an Nummer drei gesetzten Xavier Kamphaus vom Luxemburger Fechtzentrum. Im Finale um den Turniersieg stand Knerr Alexander Bappert (Straßburger SE/TG Frankenthal) gegenüber. In einem packenden Gefecht unterlag der VTZ-Athlet hier mit 8:14 bei Abbruch wegen überschrittener Zeit. VTZler Stefan Rossbach unterlag im entscheidenden Gefacht dem Belgier Tom Bailteux mit 10:15 und wurde Neunter.