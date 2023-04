Beim traditionsreichen Margarethe-Uthardt-Gedächtnisturnier für Degenfechter am Wochenende in Heidelberg schnitt von den drei Startern der VT Zweibrücken Stefan Rossbach auf Platz zwölf am besten ab.

Beim Ranglistenturnier des Heidelberger Fechtclubs/TSG Rohrbach standen neben Rossbach noch die Zweibrücker Kämpfer Mariana Freitas de Oliveira und Cornelius Dort auf der Planche. Rossbach führte gegen Kontrahenten aus Darmstadt, Hochwald-Wadern, Offenbach, Frankenthal und zwei Heidelberger Fechter in der Siebener-Vorrunde eine starke Klinge und machte mit vier Siegen (bei zwei Niederlagen) den Aufstieg in die 32er-Direktausscheidung perfekt. Hier triumphierte der VTZ-Athlet und gewann mit 15:11 gegen Richard Laue vom Darmstädter FC. Im 16er-K.o. um den Einzug in das Achtelfinale unterlag Rossbach dann Mika Ehringhaus vom ausrichtenden Verein. In einem schweißtreibenden Gefecht, in dem keiner einen großen Punktevorsprung herausarbeiten konnte, verlor gegen den späteren Bronzemedaillen-Gewinner mit 13:15 und landete auf Platz zwölf.

VTZ-Fechter Cornelius Dort, der Ranglistenerste der U17-Fechter des Verbandes, wurde 37 bei den Männern. Den Einzug in die 32er-K.o.-Runde verpasste Dort nur haarscharf. Im Gefecht gegen den Franzosen Thierry Fouillard stand es 14:14, der nächste Treffer musste entscheiden. Den setzte dann der Senioren-Routinier und spätere Drittplatzierte aus Frankreich. Marian a Freitas de Oliveira überstand ihre Sechser-Vorrunde, musste sich aber in der 16er-Direktausscheidung der spätere Turniersiegerin Eva Steffens aus Heidelberg mit 4:15 geschlagen geben und wurde 15.