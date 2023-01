Die Zweibrücker Fahrschule Hahn und Fochs wächst weiter und eröffnet eine Filiale in Homburg.

Einer von Fahrschul-Chef Markus Gluttings Fahrlehrern kommt aus Homburg, mit der zusätzlichen Filiale in der Stadt am Fuß des Karlsbergs komme man ihm beim Arbeitsweg entgegen. „Ein anderer Grund ist, dass viele Schüler aus Homburg kommen und in Zweibrücken in die Schule gehen. So können diese Schüler dann auch in Homburg zum Theorieunterricht gehen“, ergänzt Glutting.

Die Fahrschul-Außenstelle wird Anfang Februar in der Bexbacher Straße öffnen. Geplant sind vorerst zwei Theoriestunden in der Woche, Mittwochs- und Freitagnachmittags. Sollte der Andrang größer ausfallen, dann wird das Unterrichtsangebot laut Glutting erweitert. Mit der Homburger Außenstelle wächst die Fahrschule auf vier Filialen: Zweibrücken, Homburg, Contwig und Schmitshausen. Angst vor der Homburger Konkurrenz hat Glutting indes wenig. „Vom ersten Eindruck her gibt es dort weniger Konkurrenz als hier in Zweibrücken“, sagt er. Ebenso sei der Markt für den C1-Führerschein, das ist die Fahrerlaubnis für kleinere LKW, in Homburg laut Glutting „relativ unausgelastet“.

Dass eine Zweibrücker Fahrschule nun auch ins Saarland expandiert, ist für Glutting keine große Sache. Der Fahrschul-Chef ist gebürtiger Saarländer, kommt aus dem Raum Neunkirchen. „Ich sage immer, dass in meiner Brust zwei Herzen schlagen: ein saarländisches und ein pfälzisches.“