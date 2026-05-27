Die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken setzt im ersten Aufstiegsspiel zur Bezirksliga am Donnerstag bei der TSG Burglichtenberg vor allem auf die eigenen Stärken.

Da trifft die Spielgemeinschaft als Tabellenzweiter der A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken um 19 Uhr auf den Zweiten der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern, die TSG Burglichtenberg. In maximal drei Spielen wird ein weiterer Aufsteiger in die Bezirksliga Westpfalz ermittelt, Brunners Elf könnte also dem A-Klassen-Meister SVN Zweibrücken noch folgen. Die zweite Partie steigt am Mittwoch, 3. Juni, ab 19 Uhr in Rimschweiler. Ein mögliches nötiges Entscheidungsspiel würde am Sonntag, 7. Juni, um 15 Uhr auf neutralem Boden in Schönenberg-Kübelberg angepfiffen werden.

Beide Teams haben in ihren jeweiligen Klassen hinter den Meistern SVN Zweibrücken und TuS Schönenberg fleißig Punkte gesammelt und Tore geschossen: Burglichtenberg 63 Zähler bei 101:41 Toren, Rimschweiler/VBZ 70 Punkte bei 92:31 Toren. Das SG-Team geht mit dem 5:1-Erfolg vom Wochenende aus dem Stadtderby gegen den TSC Zweibrücken II ins Spiel, Burglichtenberg mit einem 3:0-Sieg gegen den SSC Landstuhl.

Brunner: Infos von anderen Trainern bekommen

SG-Spielertrainer Felix Brunner hatte keine Gelegenheit, sich die TSG-Truppe noch live anzuschauen, obwohl der Gegner schon länger feststand. „Es hat zeitlich mit unseren eigenen Spielen nicht hingehauen“, bedauert der 34-jährige Mittelfeldspieler. Ein völliger Blindflug sei es gegen den kommenden Gegner dennoch nicht, verdeutlicht er. „Zwei, drei Spieler der Burglichtenberger kenne ich, natürlich auch deren Spielertrainer Fabian Schmidt. Das ist ein Ausnahmespieler“, weiß Brunner. Er habe aber durchaus einige Informationen bei Trainern anderer Mannschaften der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern gesammelt.

In der Herangehensweise für das wichtige Spiel hat Brunner nichts geändert, am Dienstag war schon Abschlusstraining. Und auch in der Partie selbst will Brunner, nun schon wieder im dritten Jahr SG-Spielertrainer und davor lange Jahre VB-Spieler, gar nicht viel ändern. „Wir wollen auch in Thallichtenberg unser Spiel und unseren Stil durchdrücken, der uns in der Rückrunde so stark gemacht hat“, verdeutlicht er. Mutig verteidigen und mutig nach vorne spielen – das will der Verwaltungsangestellte der UBZ Zweibrücken daher von seinem Team sehen, dem nur die beiden Langzeitverletzten Tim Duymel und Noah Semar, wie schon in der ganzen Rückrunde, nicht zur Verfügung stehen. Er freut sich auf die Begegnung: „Wir haben extra zwei 50er-Busse gemietet und fahren gemeinsam mit den Fans hin.“