In der Nacht vom 14. auf 15. Juli stürzte für die Menschen an der Ahr die Welt ein. Bernd Straßel und Dominik Bold mit dem achtjährigen Kito, einem ausgebildeten Trümmersuchhund, von der Freiwilligen Feuerwehr Zweibrücken waren mit die ersten Helfer vor Ort in den zerstörten Orten Insul, Schuld, Ahrweiler. Herzzerreißende Szenen bleiben im Gedächtnis. Und die Frage beschäftigt: Was ist zu tun, dass so was nie wieder passiert.

Der 53 Jahre alte Straßel und der 39 Jahre alte Bold sind mehr als ein halbes Leben Feuerwehrleute, haben bei Verkehrsunfällen und Löscheinsätzen schon