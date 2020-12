Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr vielleicht noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Erik Bischof, Fußballer des FK Pirmasens aus Zweibrücken.

Der Niederauerbacher Erik Bischof will beim Fußball-Verbandsligisten FK Pirmasens II in dieser Saison noch einen Stammplatz ergattern. „Ich wünsche mir, in so vielen Spielen wie möglich von Anfang an auf dem Platz zu stehen“, sagt der Stürmer, der teils auch auf Außen agiert. Von einem Sprung ins Regionalliga-Team wagt der Student, der sich auch beruflich ein gutes Fortkommen wünscht, zurzeit nicht zu träumen. „Ich will mich erst mal in der Verbandsliga durchsetzen“, sagt Bischof.

Auch neben dem Sport gibt es Wünsche. „Zwei Kumpels aus Abi-Zeiten und ich wollten im November dieses Jahres nach den Prüfungen eigentlich eine Tour nach Ägypten machen“, erklärt der FKP-Akteur. Die sei jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser gefallen. „Endlich mal wieder wegfahren und auch ein bisschen Party machen. Das würde mir schon gefallen“, fügt Bischof an. Auch das typische Studentenleben würde er gerne etwas ausgelassener haben. „Klar, der digitale Unterricht hat Vor- und Nachteile“, sagt er, würde sich aber freuen, seine Mitstreiter auch öfter in natura zu sehen.