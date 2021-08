Die Freiwillige Feuerwehr Zweibrücken stellt mit Kräften aus der Südwestpfalz und der Südpfalz den ganzen August über den Brandschutz in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sicher. Man werde einmal fünf Feuerwehrleute und einem sechs Feuerwehrleute, jeweils für drei Tage, abstellen, sagt Stadtfeuerwehr-Inspektor Frank Theisinger. Die Anforderung sei vom Krisenstab in der schwer von der Hochwasserflut betroffenen Ahr-Region über die Integrierte Leitstelle Landau gekommen. Dort werde der „Schichtbetrieb“ auch koordiniert. „Man muss sich vorstellen, dass auch Feuerwehrleute aus Ahrweiler betroffen sind, sich nach dem Dauereinsatz mal um sich selbst oder anderes kümmern müssen. Wir übernehmen für sie im August die Basics des Brandschutzes in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, wollen entlasten“, erklärt Theisinger. Man entsende auch nur das Personal, übernehme vor Ort Fahrzeuge und Material der Freiwilligen Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nach der ersten Anforderung nach dem Hochwasser mit den immensen Zerstörungen an der Ahr am 14./15. Juli wurden Kräfte aus Zweibrücken für etwa eineinhalb Wochen bis Ende Juli nicht mehr abgerufen. Man habe seine Bereitschaft angezeigt und sei nun wieder angefordert werden, so der Stadtfeuerwehrinspektor. Künftige Einsätze über die Aushilfe in Bad Neuenahr-Ahrweiler hinaus würden auch direkt von Zweibrücken zum Einsatzort starten. Eine Aufstellung im Bereitschaftsraum sei nicht mehr vorgesehen. Insbesondere die Pirmasenser Wehrleitung hatte kritisiert, dass die Wehren ineffektiv zum Einsatz gebracht worden seien, zum Teil untätig sein mussten. Die Zweibrücker Feuerwehr war gemeinsam mit der Pirmasenser im Einsatz an der Ahr.