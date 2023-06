Beim Großbrand im Wald zwischen Rodalben und Pirmasens waren auch die Zweibrücker Wehr, die Triwo-Flughafenfeuerwehr und der ASB im Dauereinsatz.

„Wir sind seit 7 Uhr morgens wieder vor Ort im Einsatz“, sagte Zweibrückens Feuerwehr-Chef Frank Theisinger am Mittwochvormittag zur RHEINPFALZ. Am Vortag war im Wald zwischen Pirmasens und Rodalben das Großfeuer ausgebrochen; die Flammen wuchsen sich zum hektargroßen Waldbrand aus. „Die Nacht war gut. Mittlerweile hab’ ich nicht mehr den Eindruck, dass das noch ein großer Brand ist“, gab Theisinger am Mittwochvormittag erste Signale für eine vorsichtige Entwarnung.

Die Zweibrücker Wehr war am Mittwoch mit der sogenannten IUK-Einheit vor Ort. Die Abkürzung steht für „Information und Kommunikation“. Die Zweibrücker Einheit, so Theisinger, führte am Mittwochmorgen einen Zug mit Feuerwehrfahrzeugen aus Rodalben. „Dann sind ja aber noch andere Feuerwehren im Einsatz“, berichtete Theisinger und nannte die Pirmasenser Kollegen als Beispiel.

Mit diesen Quads haben Zweibrücker ASB-Helfer dringend benötigtes Material in unwegsames Gelände gebracht. Foto: Steinmetz

Spezialfahrzeug just am Dienstag einsatzbereit

„Für uns ist das kein alltäglicher Einsatz“, stellte Theisinger fest. Doch immer öfter müsse sich die Feuerwehr auf Wald- und Wiesenbrände einstellen. Vor allem, wenn es lange Zeit trocken und heiß war. Dann steigt das Brandrisiko. „Wir versuchen jetzt vor Ort kühlen Kopf zu bewahren. Generell ist aber jeder Einsatz, den wir fahren, anders. Hier in Rodalben sind halt sehr viele Einheiten unterwegs.“ Gut für die Zweibrücker Wehr sei aus deren eigener Sicht, dass sie nicht die Einsatzleitung hat. „Wir unterstützen mit Manpower und Ratschlägen“, sagte Theisinger.

Durch die aktuellen Ereignisse sieht sich der Zweibrücker Feuerwehrchef in seiner alten Forderung nach Allrad-Feuerwehrautos bestätigt. „Das Gelände ist sehr unwegsam. Mit normalen Löschfahrzeugen für die Stadt kommt man dort nicht weiter.“ Zum Glück seien in den vergangenen Monaten zwei Zweibrücker Feuerwehrautos für den Einsatz im Gelände umgebaut worden. Das zweite war just am Dienstagmorgen fertig geworden, als bei Rodalben der Waldbrand ausbrach. Beide Fahrzeuge wurden sofort dorthin geschickt.

Benjamin Grünagel von der Triwo-Feuerwehr Triwo mit Einsatzleiter Simon Tigges. Foto: Steinmetz

ASB brettert mit Quads ins Gelände

Von Dienstag, 13.30 Uhr, bis 1 Uhr nachts waren auch Julian Wilhelm und zwei Mitstreiter vom Zweibrücker Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) beim Großfeuer im Einsatz. Das Trio unterstützte die Pirmasenser ASB-Kameraden mit zwei bulligen Quads. „Damit sind wir ins Brandgebiet zu Erkundungsfahrten ausgerückt und haben Material in unwegsames Gelände gebracht“, berichtet Wilhelm, der stellvertretende Leiter beim Zweibrücker ASB-Rettungsdienst. „Außerdem haben wir mit unserem Ford Ranger, einem geländegängigen Kommandofahrzeug, Verpflegung zu den Einsatzkräften gebracht.“ Und mit einer Drohne von den Pirmasenser Kollegen wurden Luftaufnahmen gemacht, um sich von oben ein Bild vom Brandgeschehen zu verschaffen.