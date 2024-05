Bei einer Urlaubsfahrt auf der spanischen Autobahn bei Barcelona ist ein Zweibrücker Ehepaar am Montag einem Gaunerduo aufgesessen. Wie die Zweibrücker Polizei berichtet, waren die Eheleute mit ihrem Wohnwagen-Gespann unterwegs, als sie von den beiden Insassen eines nebenher fahrenden Autos wild gestikulierend auf einen angeblichen Schaden am Wohnwagen aufmerksam gemacht wurden. Nach dem Anhalten auf der Autobahn verwickelte einer der beiden Täter die Zweibrücker in ein Gespräch und lockte sie an den Wohnanhänger. Sein Komplize nutzte die Gelegenheit, um unbemerkt die Wertsachen aus dem Zugfahrzeug zu stehlen. Den Eheleuten entstand etwa 1200 Euro Schaden. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser gängigen Masche.