Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgaben, haben mit ihrer Masche am Montag bei zwei Zweibrückern auf Granit gebissen. Wie die echte Polizei meldet, hatten die Anrufer behauptet, dass Einbrecher in der Nachbarschaft ihr Unwesen trieben. Deshalb, so die Behauptung, müssten Polizisten bei den Leuten vorbeikommen und Wertsachen der Angerufenen sicherheitshalber in Empfang nehmen. Die beiden Zweibrücker ließen sich nicht aufs Kreuz legen.