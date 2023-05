Der eine konnte gar nicht erst antreten, der andere schon: Während Fechter Fynn Lehner von der VT Zweibrücken den Start bei den deutschen Meisterschaften der Unter-17-Jährigen verpasste, konnte VTZ-Kämpfer Paul Goldmann gegen die U15-Konkurrenz antreten: Er landete auf Rang 79 im Feld mit 98 Teilnehmern.

Eine Krankheit bremste Florettfechter Fynn Lehner aus, so dass er nicht zur U17-DM nach Moers fahren konnte. Sein Arzt hatte ein Veto gegen die Teilnahme eingelegt. Paul Goldmann trat mit dem Degen bei der U15-Titelkämpfen in Waldkirch dagegen an. Er war bereits der sechste Zweibrücker Sportler, der in dieser Saison bei deutschen Titelkämpfen auf der Planche stand. Bei den Ranglistenturnieren des Südwestdeutschen Fechtverbandes (SWFV) hatte sich der VTZ-Athlet zuvor eine ausgezeichnete Punktebilanz gesichert und ergatterte so einen von zwei zu vergebenden Ranglistenplätzen für die DM. Eine Woche zuvor war er bei einem international stark besetzten Turnier in Leverkusen auf Rang 44 gelandet.

Zwei Treffer fehlen zu besserem Endresultat

In der Kastelberghalle in Waldkirch stand Goldmann unter 98 Leistungsfechtern in 14 Runden à sieben Teilnehmer im Modus Jeder gegen jeden auf der Planche. Alle Teilnehmer in den Ausscheidungsvorrunden wollten sich mit einer guten Platzierung die 128er K.o.-Direktausscheidung sichern. Paul Goldmann musste sich mit Gegnern aus Quernheim, Konstanz, Heidenheim, Gröbenzell, Immendingen und Hochwald auseinandersetzen. Nur ein Sieg gegen einen Fechter aus der Degenhochburg Heidenheim war aber zu wenig für den Aufstieg in die Direktausscheidung mit 78 Platzierten. Ärgerlich: Ein besseres Trefferverhältnis mit zwei Treffern mehr hätte schon gereicht. Deutscher Meister wurde Levi Deng von Eintracht Frankfurt, Silber gewann Rudy Hummel (FSV Pliezhausen) vor Theodor Zwicker (FC Konstanz) und Christian Purat (TSV Bayer Leverkusen).