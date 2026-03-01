HB Mülheim-Urmitz dreht ein 23:27 in den letzten Minuten noch zum Heimerfolg. Dabei hatten die Zweibrücker kein schlechtes Spiel gemacht. Wo der SG-Coach aber Mankos sah.

Sechs Minuten vor Ende des Spiels bei HB Mülheim-Urmitz sah alles danach aus, als würden die Crunchtime-Spezialisten der SG Zweibrücken zum wiederholten Male eine Partie in den Schlussminuten für sich entscheiden können. Vier Tore Vorsprung hatten sie herausgeworfen. Die reichten diesmal aber nicht: Mülheim siegte 28:27 (14:16), bescherte der SG die zweite Regionalliga-Saisonniederlage.

Jubelnde Mülheimer, enttäuschte Zweibrücker: Eine halbe Minute vor dem Abpfiff traf Mülheims Linksaußen David Lütkenmeier ins Zweibrücker Handballherz, markierte das 28:27. Es war der Siegtreffer sein, die Gäste konnten ihre letzte Angriffsmöglichkeit nicht mehr verwerten. Dass Lütkenmeier zum Siegtorschützen wurde, war einer Zwei-Minuten-Strafe geschuldet, die in der 57. Minute gegen Julian Weber verhängt worden war. Diese Überzahl nutzte Mülheim für einen 3:0-Lauf binnen 90 Sekunden. Zwei Tore vom achtfachen Torschützen Tim Hemmerle und ein Treffer des routinierten Martin Langen brachten den Gastgebern, die vorher 24:27 zurückgelegen hatten, den Ausgleich zum 27:27.

Viel zu viel technische Fehler vor der Pause

Vier klare Chancen, inklusive eines Strafwurfs, ließ dagegen das SG-Team in den abschließenden fünf Spielminuten aus und so die Hoffnungen auf Mülheimer Seite wachsen. „Dieser Flow, der uns bislang durch die Saison getragen hat, den entwickelten in dieser Phase die Mülheimer“, resümierte SG-Trainer Martin Schwarzwald.

In den letzten zehn Minuten verlor die SG das Spiel, „aber die Gründe für die Niederlage beginnen bereits in Halbzeit eins“, analysierte Schwarzwald. Ein Grund: „Wir haben im ersten Spielabschnitt so viele technische Fehler gemacht, wie in der bisherigen Saison in Addition“, sagte er. Mit diesen Fehlern „haben wir uns um den Lohn für unsere Leistung gebracht, denn wir haben in den Ansätzen sehr vieles richtig gemacht“, bilanzierte er. Mit diesen Fehlern brachte die SG die Mülheimer wieder ins Spiel zurück. „Wir hatten sie schon früh immer mal wieder an dem Punkt, dass wir ihnen den Glauben an den Sieg nehmen, haben es aber versäumt, das wirklich zu tun“, bilanzierte der SG-Coach.

Sechs torlose Minuten am Ende kosten den Sieg

Dabei dachte er wohl vor allem an die 20. Minute, als ein Doppelschlag von Stephan Jahn, ein Treffer von Martin Leufke und eines von sechs Toren, die Nico Becker erzielte, den Zweibrückern die 13:8-Führung bescherten. HB-Shooter Hemmerle war es meist, der die Seinen wieder zurückbrachte. Ärgerlich unter anderem, dass die SG quasi mit dem Halbzeitpfiff noch den 14:16-Anschlusstreffer kassierte.

Das bestärkte Mülheim, die beim 18:18 (37.) erstmals seit dem 7:7 (12.) wieder ausgleichen konnten. Aber als es in die Schlussviertelstunde ging, schienen sich die personell dezimierten, teils angeschlagenen Zweibrücker wie so oft durchsetzen zu können. Rechtsaußen Nico Becker und Linksaußen Nico Graeber trafen zum 21:19 respektive 22:19, A-Junior Louis Ringle ließ das 23:19 folgen. Beim 26:22 durch Becker (53.) deutete alles auf den 16. Sieg der Zweibrücker in dieser Runde hin. Nils Wöschler, dessen Einsatz fraglich gewesen war, traf zum 27:23 (55.). Dann kosteten Zweibrücken die fast sechs Minuten ohne Treffer doch den Erfolg.