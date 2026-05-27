Die Zweibrücker Chöre Cantamus aus Ixheim, cantAbile aus Niederauerbach sowie das Himmelsbergchörchen haben bei ihrem Weihnachtskonzert im vergangenen Dezember in der Alexanderskirche erneut Spenden zugunsten der Zweibrücker Spiel- und Lernstuben gesammelt. Dabei kam eine Spendensumme von insgesamt 3300 Euro zusammen. Der Betrag wird zu gleichen Teilen an die Zweibrücker Spiel- und Lernstuben verteilt.

Bürgermeister und Jugendamtsdezernent Christian Gauf dankte den beteiligten Chören sowie allen Besucherinnen und Besuchern des Konzerts für ihre Unterstützung: „Ich freue mich sehr über das erneute Engagement der drei Chöre zugunsten der Spiel- und Lernstuben. Mein herzlicher Dank gilt allen Mitwirkenden sowie den Konzertgästen, die mit ihren Spenden diese Unterstützung möglich gemacht haben. Die Spendensumme kommt direkt den Kindern und Jugendlichen in den Einrichtungen zugute.“