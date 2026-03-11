Das Zweibrücker Café am Schloss ist in neuen Händen: Nach fast 15 Jahren hat Ibrahim Al-Saffar den Betrieb an Ali Makhmalji übergeben. „Schuld“ sind arabische Süßigkeiten.

Schon länger hatte Ibrahim Al-Saffar mit dem Gedanken gespielt, sich von seinem Café am Schloss zu trennen – im Sommer wollte er es nun endgültig schließen. Doch es kam anders: Auslöser war, dass der gebürtige Iraker vor kurzem den Laden für arabische Süßigkeiten von Ali Makhmalji in der Fruchtmarktstraße betrat, um dort eine Kleinigkeit zu essen. Und Makhmalji, dessen Familie aus Syrien stammt, suchte nach einem größeren Geschäft. Die beiden kamen ins Gespräch und wurden sich schnell einig: Am vergangenen Samstag hat Al-Saffar das von ihm am 1. November 2011 eröffnete Café offiziell an den 19-Jährigen und dessen Familie übergeben.

Dabei hatte Ali Makhmalji – damals noch Schüler – selbst erst im Februar 2025 den kurz zuvor von Müoayad Mussa gegründeten Laden in der Fruchtmarktstraße übernommen und seither zusammen mit seinem Vater Bashar und seinen Geschwistern unter dem Namen Shabah geführt. Dort gibt es eine große Auswahl an süßen arabischen Spezialitäten, aber auch kleine herzhafte Speisen.

Abends Shisha – aber in abgetrenntem Raum

Ibrahim Al-Saffar setzte im Café am Schloss hauptsächlich auf rustikales Frühstück, Hausmannskost zum Mittagstisch und selbstgebackenen Kuchen. Das soll auch so bleiben, wie der alte und der neue Betreiber übereinstimmend betonen. Allerdings kündigt Makhmalji an, die Speisekarte und das Sortiment noch erweitern zu wollen – beispielsweise um ein arabisches Frühstück sowie um einige Süßigkeiten aus dem Laden in der Fruchtmarktstraße.

Darüber hinaus soll sich das Gesicht des Angebots ein wenig verändern: „Shisha, Lounge, Café“, steht auf den Flyern zur Neueröffnung, die mit Familie und Stammgästen gefeiert wurde. „Ja, abends wollen wir auch Shisha anbieten – das aber getrennt vom Tagesgeschäft als Café und Restaurant“, kündigt Makhmalji an. Zupass kommt ihm dabei der abgetrennte Raucherraum.

Bisheriger Betreiber wird weiter Gast im Café sein

Insgesamt verfügt das Café am Schloss über 95 Sitzplätze. Unterstützt werden der neue Chef und sein Vater Bashar Makhmalji von Alis Geschwistern Laith (17), Jamal (15) und Zajn, dem jüngsten Spross der Familie. „Ich bin froh, dass das so schnell geklappt hat. Ich werde 60 und weiß noch nicht, was ich zukünftig machen werde – aber langweilig wird mir nicht“, erklärt der bisherige Betreiber Ibrahim Al-Saffar. Regelmäßig werde er Gast im Café sein, am Anfang eventuell auch mal aushelfen, wenn Not am Mann sei. Seit der Corona-Zeit habe er das Geschäft alleine geführt, nur ab und zu unterstützt von seiner Frau Rana Al-Obiadi.

Der persönliche Kontakt zu seinen Stammgästen werde ihm fehlen, betont Al-Saffar. Viele seiner Gäste seien im Lauf der Jahre zu Freunden geworden, die ihm im Café ihr Herz ausgeschüttet hätten. „Ich habe meinen Kunden persönlich gesagt, dass ich aufhöre. Die meisten wollten das nicht akzeptieren. Aber das Leben muss weitergehen.“ Wehmut und Rationalität halten sich bei ihm die Waage. Für ihn sei jedoch die Arbeit keine Pflicht gewesen, sondern ein großer Teil seines sozialen Lebens.