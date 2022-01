Nachdem die Idee, in Zweibrücken einen Bikepark zu bauen, über Winter etwas eingeschlafen ist, kommt nun wieder Leben in die Sache. Der Zweibrücker Joel Neumann hat eine Online-Petition für einen Zweibrücker Bikepark in der Fasanerie gestartet. Vor einigen Wochen wurde eine Anlage mit Sprüngen und sogenannten Trails für Mountainbikes abgerissen. Danach hatte die Stadtverwaltung ihre Bereitschaft erklärt, einen offiziellen Bikepark einzurichten. Um der Stadtverwaltung zu zeigen, dass es genügend Unterstützer für das Projekt gibt, habe er die Petition ins Leben gerufen, erläutert Neumann. „Ein offizieller Bikepark würde mehreren Generationen Freude bringen. Ein solches Projekt funktioniert allerdings nur durch zahlreiche Unterstützer und Helfer“, heißt es in der Begründung.