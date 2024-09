Schwimmer Leo Ilias Baumann von den Wassersportfreunden (Wsf) Zweibrücken hat bei den Weltmeisterschaft 2024 im Rettungsschwimmen an der Gold Coast im australischen Bundesstaat Queensland eine ganz starke Leistung hingelegt. Bei den Livesaving World Championsships (LWC) vom 19. August bis 8. September stand der Schwimmer des Jahrgangs 2008 gleich fünfmal auf dem Podest. Weltmeister wurde der Schüler der zwölften Klasse des Saarbrücker Rotenbühl-Gymnasiums (Leistungsfächer: Englisch und Sport) in der Disziplin 50 Meter Puppe retten in 29:48 Sekunden sowie mit der deutschen 4x25 Meter Puppen-Staffel in 1:12,49 Minute. Silber gewann der Zweibrücker mit der gemischten 4x50-Meter-Rettungsstaffel (1:56,19 min) und der 4x50-Meter-Gurtretter-Staffel (1:33,92 min). Kein Wunder, dass der junge Mann nach den jeweiligen Wettkämpfen auch gefragter Gesprächsgast vor den Mikrofonen war.

Dazu kam für den 2,02 Meter großen 16-Jährigen noch die Bronzemedaille über 100 Meter kombiniertes Retten in 1:04,46 Minuten. Darüber hinaus belegte der junge Mann, der Anfang Juni in Riesa Junioren-Europameister im Hindernisschwimmen geworden war, noch einen vierten Platz beim 200 Meter Hindernisschwimmen (2:00,81 min) und Rang fünf mit der 4x50-Meter-Hindernisstaffel (1:47,29 min). Am Montag reiste Baumann mit dem Team zurück nach Deutschland.