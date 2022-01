Sie warfen ihren ersten Blick auf die Welt tatsächlich in Zweibrücken: 2021 gab es nach Angaben der Stadtverwaltung drei Hausgeburten im Stadtgebiet. Das Standesamt beurkundete die Geburt von drei Jungen, mit Namen Fynn, Elias und Hans. Weil es im Zweibrücker St. Elisabeth-Krankenhaus des Nardini-Klinikums keine Geburtsstation gibt, werden die meisten Kinder von Zweibrückern auswärts geboren. Insgesamt berichtet das Einwohnermeldeamt von 293 Geburten. 2020 waren es 286, 2019 283. Einen „Baby-Boom“ in Corona-Lockdown-Zeiten lässt sich indes nicht belegen. Welche Namen Zweibrücker Eltern am häufigsten für ihren Nachwuchs wählten, geht nach Angaben der Stadtverwaltung aus den Meldezahlen nicht hervor. Die Zahl der beurkundeten Sterbefälle von Zweibrückern übersteigt auch 2021 die der Geburten. Laut Verwaltung starben 473 Zweibrücker, nach 450 im Jahr 2020. Die Sterblichkeit in den beiden „Corona-Jahren“ war aber geringer als vor der Pandemie. 2019 verstarben 487 Einwohner. Die Gesamteinwohnerschaft war laut Stadtverwaltung am 31. Dezember etwas größer als zu Silvester vor einem Jahr. 34.008 Menschen hatten einen Wohnsitz in der Stadt. Ende 2020 wurden 33.886 gezählt, 122 weniger. Stabilisierend wirkte, dass es im vergangenen Jahr mehr Zuzüge nach Zweibrücken gab als Wegzüge.