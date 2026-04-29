Sportpolitik Zweibrücker Alpenverein bekommt Zuschuss für Dachsanierung
Daneben gibt es jährlich bei der allgemeinen Sportförderung Zuschüsse für das Unterhalten vereinseigener Sportanlagen. Bis zu einer Höhe von 10.000 Euro entscheidet das der Sportausschuss abschließend. Für das Jahr 2026 erhalten: LAZ Zweibrücken 8000 Euro, VT Zweibrücken 5570 Euro, TSC Zweibrücken 5500 Euro, TSG Mittelbach-Hengstbach 4955 Euro, FC Oberauerbach 3975 Euro, TuS Wattweiler 3950 Euro, TV Ixheim 3880 Euro, VB Zweibrücken 3575 Euro, 1. Judo-Club Zweibrücken 3440 Euro, Tennisclub Weiß-Blau Zweibrücken 3000 Euro, SV Mörsbach 2670 Euro, TuS Rimschweiler 2500 Euro, Pfälzischer Rennverein Zweibrücken 1600 Euro, Kanuclub Zweibrücken 1595 Euro, Wassersportfreunde Zweibrücken 1515 Euro, VT Niederauerbach 1500 Euro und die Billardfreunde Wattweiler 1000 Euro.