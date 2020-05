Der Überflieger und die Zufahrt vom Bubenhauser Kreisel auf die Autobahn in Richtung Saarland werden in der Woche nach Pfingsten (2. bis 5. Juni) für den Verkehr voll gesperrt. Weil bis Oktober eine 150 Meter lange Einfädelspur von der Rampe auf die Autobahn gebaut werden soll, wird der Bereich vorher vermessen und untersucht. Der Überflieger war vor gut einem Jahr für den Verkehr freigegeben worden und sollte den Verkehrsfluss von der Innenstadt am Kreisel vorbei auf die Autobahn beschleunigen. Stattdessen musste die Stadt jedoch am Ende der Rampe, wo sich Überflieger und die Auffahrt zur Autobahn aus dem Bubenhauser Kreisel treffen, ein Stoppschild aufstellen. Nach einem Unfall hatte die obere Straßenverkehrsbehörde in Speyer die Situation an dieser Stelle als gefährlich eingestuft und dort ein Stoppschild angemahnt. Damit wurde der Überflieger ausgebremst. Mit dem Bau einer Einfädelspur, die bis zu einer Viertel-Million Euro kosten wird, soll die Fehlplanung nun korrigiert werden. Während der Bauphase sind der Überflieger und die Autobahnauffahrt vom Bubenhauser Kreisel aus gesperrt.

Die Umleitung erfolgt wie auch in der Woche nach Pfingsten über die Südtangente – also der Ausfahrt vom Bubenhauser Kreisel in die Gottlieb-Daimler-Straße, durch den Kinokreisel und dann im Kreisel am Baumarkt auf die Autobahn in Richtung Neunkirchen.