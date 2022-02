Die von einer Seilrutsche ausgehenden Geräusche nerven zumindest noch einen weiteren Zweibrücker. Jürgen Rothhaar aus dem Beckerswäldchen sagt: „Das hält man echt nicht aus.“ Die Stadt bleibt dabei: Anwohner müssen Spielplatzlärm aushalten.

Jürgen Rothhaar hat sich nach der Berichterstattung über den Fall in Oberauerbach gemeldet, wo ein Nachbar den Lärm der Seilrutsche auf dem Spielplatz nicht hinnehmen will. „Ich muss dem Mann Recht geben, diese Seilrutschen sind wirklich wahnsinnig laut, da wird man bekloppt“, sagt Rothhaar, der in der Nardinistraße im Beckerswäldchen wohnt. Unweit davon, an der Marie-Juchacz-Straße, befindet sich der Kolpingspielplatz.

Gegen den Spielplatz an sich habe er überhaupt nichts, betont Rothhaar. Dass es dort nicht mucksmäuschenstill zugeht und Kinder auch mal Lärm machen, sei ihm klar und störe ihn auch gar nicht. Vor etwa vier Jahren allerdings sei besagte Seilrutsche installiert worden – „und seitdem ist es mit unserer Ruhe vorbei“, sagt Rothhaar. Im Sommer könnten er und seine Frau zeitweise gar nicht mehr in den Garten, so laut seien die Geräusche von diesem Spielgerät.

„Niemand tut etwas“

Tagsüber sei der Lärm schon kaum auszuhalten, und manchmal quietsche, rattere und rummse es sogar nachts, wenn Jugendliche auf dem Kinderspielplatz herumalberten. Er habe sich schon beim Ordnungsamt und beim Jugendamt beschwert, sagt Rothhaar, „aber niemand tut etwas“. Einmal seien so genannte Flüsterrollen für die Laufkatze der Seilbahn angeschafft worden, „aber die halten nicht lange, und dann ist es wieder genau so laut wie vorher“.

Auf die Kritik aus dem Beckerswäldchen angesprochen, erklärte Stadtpressesprecher Jens John, dass weder der Stadtverwaltung noch dem Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) in der letzten Zeit Beschwerden über Seilrutschenlärm bekannt geworden seien. Neben den Seilrutschen in Oberauerbach und im Beckerswäldchen gebe es noch zwei weitere auf den Spielplätzen im Wolfsloch und in Mörsbach.

Stadt: Keine Beschwerden, keine Lärmmessung, kein Schallschutz

An keiner dieser Seilrutschen wurde laut John bisher der Lärmpegel gemessen. John: „Nach der geltenden Rechtsprechung sind neben den Geräuschen spielender Kinder auch die Geräusche der von ihnen benutzten Spielplatzgeräte als sozialverträglich hinzunehmen.“ In den zurzeit von der Stadt bearbeiteten Spielplatzplanungen seien keine weiteren Seilrutschen vorgesehen, „sie sind aber für künftige Planungen nicht ausgeschlossen“.

Schalldämpfende Maßnahmen an einzelnen Seilrutschen habe es bisher nicht gegeben, so John. Auch das sei nicht nötig. „Die aufgestellten Geräte entsprechen den Vorschriften und befinden sich in technisch ordnungsgemäßem Zustand.“ Die Geräte würden regelmäßig kontrolliert und gewartet. Auch gebe es Regeln, was zulässige Altersgruppen und Nutzungszeiten angehe, so der Stadtsprecher.

Oberauerbach: Erdwall nicht akustisch, sondern „optisch abschirmend“

Der etwa ein Meter hohe Erdwall, der auf dem Oberauerbacher Spielplatz aufgeschüttet wurde, diene nicht dem Schallschutz, wie John auf Nachfrage sagte. „Der Erdhügel soll mitsamt seiner sich noch entwickelnden Bepflanzung räumlich gliedernd und optisch abschirmend wirken.“ Dass er Schallschutzaufgaben erfüllt, sei weder erforderlich noch planerisch beabsichtigt gewesen.

Vor Kurzem hatte Oberbürgermeister Marold Wosnitza noch erklärt, der bepflanzte Erdwall für 3000 Euro sei aufgeschüttet worden, um den Schall etwas einzudämmen und dem Beschwerdeführer entgegenzukommen. Die Stadt hatte später auch klargestellt, dass der Anwohner selbst den Erdwall nicht gefordert habe. Dies sei ein Vorschlag des UBZ gewesen, den die Stadt aufgegriffen habe. Der Boden für die Aufschüttung sei von außerhalb geliefert worden, so John auf Anfrage.