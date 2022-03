Wo sehen die Zweibrücker ihre Stadt in einigen Jahren? Was braucht sie, um auch für die nächsten Generationen lebens- und liebenswert zu bleiben? Wir haben uns umgehört, welche Ideen die Menschen von hier für ihre Heimatstadt haben.

Damit war nicht zu rechnen: dass sich bei einer Straßenumfrage statt eines kurzen Meinungsaustausches ein angeregtes Gespräch entwickelt, weil die Befragten sich tatsächlich schon länger genau um dieses Thema Gedanken machen. Und so kommt es, dass Helena Paloma Japtok, 21 Jahre, Rettungssanitäterin aus Zweibrücken, und Jonathan Klühspies, ebenfalls 21 Jahre, Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma mir dem Ziel, in den Polizeidienst zu wechseln, an diesem Frühlingstag in der Fußgängerzone gar nicht lange überlegen müssen, was aus ihrer Sicht für Zweibrückens Zukunft wünschenswert wäre.

Erlebnisräume und Tablets

„Cool ist die neue Zugstation. Überhaupt der Ausbau des ÖPNV wäre wichtig: das Rad- und Bahnnetz, bessere Busverbindungen in die Dörfer, nicht nur alle zwei Stunden auch abends und am Wochenende“, meint Helena. „Es bräuchte mehr Freizeitangebote für Jugendliche“, findet Jonathan, der damit explizit die ab 17-Jährigen im Auge hat: Es habe zum Beispiel organisierte Fahrten nach Kaiserslautern zum Besuch Escape-Rooms und Laser-Tags gegeben, so etwas vor Ort zu haben, wäre toll, zum Beispiel oben auf dem Flughafengelände. Die E-Kartbahn dort sei schon richtig gut. Aber auch Naturerlebnisräume wären künftig wertvoll: Er könne sich vorstellen, dass man am Fasaneriegelände einen großen Abenteuerspielplatz einrichtet. Ohne großen Aufwand könne man jetzt schon auf der Website der Stadt zum Beispiel Geocaching-Tourenvorschläge veröffentlichen, schließlich gebe es bereits jetzt solche Stellen bei der Fasanerie.

Überhaupt die Umwelt: „Vielleicht könnte die Stadt auch mehr Flächen für Solarnutzung zur Verfügung stellen und Solaranlagen auf Häusern fördern“, regt Helena Paloma an. Verbesserungspotenzial sehen sie auch bei den Schulen, insbesondere der Ausstattung, wie in den Fächern Chemie und Sport, aber eben auch grundsätzlich in Sachen Digitalisierung: „Tablets sind inzwischen oft günstiger als die Schulbücher für ein Jahr. Selbst mit der Schulbuchbuchausleihe. Und man kann sie locker drei Jahre nutzen. Ich kenne mich zwar mit dem städtischen Haushalt nicht so gut aus, aber wenn man jedes Jahr 500 Geräte anschaffen würde, wäre das doch bestimmt machbar.“ Und er denkt an die jüngeren Schüler: „Tablets sind außerdem viel leichter als die schweren Schulbücher.“ Überhaupt, die Schule: „Ein besseres Nachmittagsangebot wäre wichtig. Mit guten AGs oder Ausflügen. Finanziell Schwächere müssten dabei unterstützt werden.“ Das könne man, so Helena Paloma, auch mit einer Basisausbildung in Erster Hilfe und Katastrophenschutz verbinden, um praktisch jeden zu befähigen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. „Gut wäre auch, wenn Oberstufe und Mittelstufen besser miteinander verbunden wären“, meint Jonathan. Man kenne sich in der Regel kaum, doch könnten die Oberstufenschüler den Mittelstufenschülern zum Beispiel via Patenschaften das Schulleben erleichtern.

Jobangebote mit Perspektive

Auch an die Bewohner von Sozialwohnungen in seiner Nachbarschaft denkt Jonathan: „Das sind so nette Leute. Aber die Wohnungen sehen zum Teil echt schlimm aus. Da müsste unbedingt renoviert werden und damit die Lebensqualität verbessert werden.“ „Man könnte den Menschen auch Jobangebote mit Perspektiven machen, damit sie ihre Lebenssituation verbessern können. Und solche guten Angebote wie die des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses zusätzlich fördern.“ „Die Innenstadt müsste belebt werden. am besten mit besonderen kleinen Läden, ruhig ein bisschen nerdig wie der Pokémon-Karten-Laden oder so besonders wie der Schokoladenladen.“ Man bräuchte nicht so viele Brillenläden und Markenstores, sondern die Dinge, die man nicht an jeder Ecke und im Internet bekommt. „Ich merke gerade, uns fällt da viel ein. Wir reden aber auch öfter mit Freunden darüber“, bremst Jonathan sich selbst. Kein Wunder, dass beide sich um Zweibrückens Zukunft Gedanken machen: Helena Paloma und Jonathan leben richtig gerne hier und haben nicht vor, irgendwann einmal wegzuziehen, wie sie ohne zu überlegen bekunden.

Niedrige Gründermieten

Die vielen Leerstände in der Innenstadt zu bekämpfen, darin sieht Anita Pacifico, 60 Jahre, die wichtigste Zukunftsaufgabe. Die ehemalige Zweibrückerin, die heute in Contwig lebt und öfters mit ihrer Tochter Gina Kern und dem Enkelkind in der Fußgängerzone unterwegs ist, hat hier in Zweibrücken ihren Arbeitsplatz im Verkauf. Gerade in Corona-Zeiten fehle es vielen an Optimismus, ein Geschäft zu eröffnen. Sie sieht einen wesentlichen Grund in den Mieten: „Die sind zu hoch.“ Sie könne sich vorstellen, dass es etwas helfen würde, wenn die Immobilienbesitzer die Läden an neue Betreiber erst einmal recht günstig überlassen und erst für ein paar Monate später das Anheben des Mietpreises vereinbaren. „Das würde die Anlaufzeit etwas vereinfachen.“ Ein Problem sieht sie im Outlet und schlägt vor, den dortigen Besuchern mithilfe von Shuttlebussen den Besuch der Innenstadt schmackhaft zu machen. Trotzdem: Sie kommt gerne in die Stadt, auch wegen der tollen Allee und der schönen Plätze.

Grillplatz und viel Spielfläche

Hermann Schulz, 69 Jahre alt, kennt als ehemaliger Postzusteller die Stadt wie seine Westentasche und wirft als Opa in Sachen Zukunft das Hauptaugenmerk auf die Bedürfnisse von jungen Familien mit Kindern. „Mehr Kinderspielplätze auf größeren Flächen“, wünscht er sich. Denn gerade bei schönem Wetter und am Wochenende würde es zum Beispiel am Exe ziemlich eng. Und wo sieht er die geeignete Fläche dafür? „Da wäre doch die Rennwiese ...“, sagt er und schmunzelt schelmisch. „Und eine Hundewiese in der Innenstadt wäre auch gut. Und Musik und eine Disco für die jungen Leute“, kann er sich vorstellen. Auch ein großer Grillplatz „so wie in Contwig“, eine Art öffentlicher Bauernhof als Erlebnisort für Kinder und vielleicht ein Zoo könnte Zweibrücken gut gebrauchen, um in Zukunft noch attraktiver zu sein.