Das Viertelfinale geht für Regionalligist EHC Zweibrücken am Sonntag in die Verlängerung. Die „verrückten Hunde“ aus Mannheim laufen zum entscheidenden dritten Play-off-Spiel in der Zweibrücker Eishalle auf. Warum „Hornets“-Trainer Ralf Wolf trotz des Nachsitzens voller Zuversicht ist.

Zum „Do-or-die“-Spiel (auf Deutsch: Friss oder stirb!) der Zweibrücker „Hornissen“ kommt es am Sonntag ab 18.30 Uhr, weil sie am vergangenen Sonntag