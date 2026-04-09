Der Pfälzische Rennverein startet am Samstag mit dem Frühjahrsrenntag in die Saison. Für eine Südwestpfälzerin ist es das letzte Rennen vor ihrem WM-Debüt.

Nach Mannheim startet mit Zweibrücken am Samstag die zweite Pferderennbahn der Region in die Saison. Die Verantwortlichen setzen wieder auf eine gemischte Karte mit fünf Galopp- und zwei Trabrennen, erster Start ist um 14 Uhr. Sportlicher Höhepunkt ist der mit 7000 Euro dotierte „Preis der Sparkasse Südwestpfalz“ über 1800 Meter. Als Favoritin rückt die vierjährige Stute Bandida Estrella des Iffezheimer Trainers Gerald Geisler in die Startbox. Im Sattel sitzt mit Kevin Braye der amtierende Champion der Amateure. Der Elsässer kennt vor Ort jeden Grashalm, hat in Zweibrücken bereits neun Rennen gewonnen.

Cronauers WM-Mission

Nicht langweilig wird es an diesem Wochenende auch Nora Cronauer. Die Amazone aus Münchweiler steuert um 15 Uhr in einem Amateurrennen die vierjährige Fuchsstute First Lady aus dem Quartier ihres Trainers Christian Peterschmitt aus Bottenbach. Keine 24 Stunden später beginnt für sie auf dem Düsseldorfer Grafenberg die „Mission Weltmeisterschaft“. Denn im vergangenen Jahr sicherte sich Cronauer ja die Bronzemedaille der Championatswertung, nun vertritt sie Deutschland auf den Hippodromen in der ganzen Welt. Am Sonntag reitet sie die niederländische Stute Tahini, bei der „Fegentri World Championship for Lady Riders“ werden die Pferde zugelost.

Am 9. Mai startet Cronauer in Halle, danach geht es ins Ausland. Vor wenigen Wochen wurde sie Dritte bei der Sportlerwahl der RHEINPFALZ Pirmasens. Sie sagt: „Ambiente und Rahmen bei der Ehrung waren einmalig. Ich bekam fast 500 Leserstimmen, damit hatte ich nie und nimmer gerechnet.“ Das Ergebnis ist bemerkenswert, denn im Gegensatz zu den anderen Sportlerinnen und Sportlern hat sie ja keinen Verein im Rücken.

Neisius löst Schunk ab

Seine Premiere als Verantwortlicher für die Sulky-Fraktion feiert Peter Neisius, der als aktiver Trabfahrer mehr als 50 Rennen gewonnen hat. An den Renntagen fungiert er künftig als Ansprechpartner von Aktiven, Rennleitung und Dachverband in Berlin. Er wurde bei der Jahreshauptversammlung des Südwestverbands als Nachfolger von Gernot Schunk gewählt. Der 68-jährige frühere Bankkaufmann und Geschäftsführer mehrerer Raiffeisen-Märkte der Region will nach über drei Jahrzehnten Vorstandstätigkeit kürzertreten.

Das Urgestein aus Blieskastel rückte ursprünglich als Vertreter der kleineren Vereine auf die Kommandobrücke, er hatte viele Jahre die Renntage in seinem Heimatort Blieskastel organisiert. Als Nachfolger von Hans-Werner Bobenrieth war er rund zwei Jahrzehnte für die Traber verantwortlich. Er hat in all den Jahren kaum einen Renntag verpasst. Schunk ist seit über fünf Jahrzehnten dem Sport als Fahrer, Trainer und Besitzer verbunden. Den größten Erfolg hatte er mit der Stute Cin Cin, die acht Rennen gewann.

Abschied mit Wehmut

Er blickt etwas wehmütig zurück: „Zu Beginn meiner Amtszeit waren es jährlich 19 Rennen auf 13 verschiedenen Bahnen, aktuell bieten nur noch vier Vereine in der Region Trabrennen an.“ Sein langjähriger Weggefährte Klaus Wilhelm hat ihn für die Galopper begeistert. Mit ihren Ehefrauen besuchen die Freunde an vielen Wochenenden gemeinsam Renntage und Gestüte in Frankreich. In Besitzergemeinschaften sind sie an verschiedenen Rennpferden beteiligt. Besondere Freude machte ihnen im Vorjahr die Stute Mand Left mit drei Siegen.

Südwest-Präsidentin Tanja Hauch beendet extra früher ihren Osterurlaub auf Norderney, die Lehrerin einer Grundschule in Zweibrücken hilft wieder bei der Dopingprobe mit. Sie meint: „Die Vorfreude ist groß, die Saison hat in Deutschland mit vielen Zuschauern und gestiegenen Wettumsätzen bestens begonnen.“ Gernot Schunk stellt sie ein hervorragendes Zeugnis aus: „Wir haben all die Jahre sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, Gernot war stets umgänglich und fachlich sehr versiert. Wir sind froh, dass wir seine Nachfolge in gute Hände legen konnten.“ Der nächste Renntag in Zweibrücken findet am 27. Juni statt – wieder an einem Samstag.