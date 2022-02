Die deutsch-ukrainische Gesellschaft als Teil der Paneuropa-Union soll helfen, die Verbindungen zwischen Deutschland und der Ukraine zu stärken. Beschlossen werden soll die Satzung am 10. März, dem Todestag des ukrainischen Nationalhelden und Dichters Taras Schwetschenko. Mit einer Eintragung ins Vereinsregister könne man auch „formell Hilfen für den bedrohten Osten leisten“, sagt der Zweibrücker Werner Euskirchen. Die Paneuropa-Union, die sich für ein politisch und wirtschaftlich geeintes, demokratisches und friedliches Europa einsetzt, wird dieses Jahr 100.

Schon 2017 habe der Präsident der Paneuropa-Union Ukraine Zweibrücken und Hornbach besucht, auch das Motto des diesjährigen Kultursommers Rheinland-Pfalz „Kompass Europa – Ostwind“ passe hervorragend. Darüber hinaus könnte die Partnerschaft von Lemberg bei Bitsch und Lemberg bei Pirmasens um die Partnerschaft mit Lemberg in der Ukraine erweitert werden, ergänzt Euskirchen, der auf die mannigfaltigen Verflechtungen Zweibrückens mit der Geschichte der Ukraine verweist.

Ruinen in der Fasanerie

So ist der Polenkönig Stanislaus Leszczynski, dessen Spuren sich heute noch in der Fasanerie finden, in Lemberg, damals Polen-Litauen, geboren. Stanislaus musste 1709 aus Polen fliehen, und der schwedische König Karl XII., der zu dieser Zeit auch Herzog von Pfalz-Zweibrücken war, bot ihm Asyl in der pfälzischen Herzogstadt an. Die Ruinen des Schlosses Tschifflick von Polenkönig Stanislaus sind noch heute in der Fasanerie zu sehen.