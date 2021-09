Wenn er seine Zeichnungen präsentierte, lachte er verschmitzt. Über seine Werke sprach er nicht. Er wollte den Betrachter herausfordern und animieren nachzudenken. Auf seinen auf den ersten Blick einfachen Grafiken war immer etwas, das man für sich entdecken musste – wie es für den Künstler und Lebenskünstler Christoph Legner gehörte.

Mit dem Zeichnen begann der 1925 in Pirmasens geborene Christoph Legner im Medizinstudium. Weil es nach dem Krieg nur wenige Medizinbücher gab, waren Legners anatomische Zeichnungen bei den Vorlesungen als Anschauungsmaterial gefragt. Seitdem hat der geniale Autodidakt seine Fertigkeit im Zeichnen und Aquarellieren stetig erweitert. Sein Prinzip: „Erst muss die Zeichnung da sein, dann wird die Farbe drauf gesetzt.“

Mit wenigen Strichen umriss der Linkshänder die Konturen des Zweibrücker Schlosses, ein Gesicht, eine Blume. Pittoresk zu malen war ihm wichtig, aber mit einem Kick. Denn er hatte die Gabe, immer das Besondere, das Einzigartige zu sehen. Wie bei den Arbeiten, die er malte, als er schon über 90 war: Gemüsebilder nach dem Vorbild von Arcimboldo (1526-1593): Auf Legners Obst- und Gemüse-Porträts lächelt ein Kobold mit Knollennase und roten Lippen so geheimnisvoll wie ein Clown. Tomaten, Trauben und Früchte werden auf einem weiblichen Gesicht kombiniert mit Blumen als Haare und großen Augen: Plötzlich ist es so, als ob ein Kuhkopf den Besucher anschaut.

Das Schöne und Ungewöhnliche zu sehen und anderen mitzuteilen, war Legner wichtig – als Künstler, als Vorsitzender des Zweibrücker Kunstvereins (1991-1995), als Mitglied des Kulturausschusses (1969-2008) und auch elf Jahre als CDU-Mann im Stadtrat. Eigentlich war er Urologe, über 30 Jahre lang hatte er seine Praxis in Zweibrücken, doch seine wahre Liebe galt der Kunst – und dem Reisen, am liebsten nach Frankreich. Was sich in den Ausstellungen niederschlug, die er für den Kunstverein initiierte, etwa in der deutsch-französischen Schau „Kunst-Konversion“ 1995 am Zweibrücker Flughafen, die bundesweit Aufsehen erregte. Sie machte ihn zehn Jahre später zum berühmtesten bildenden Künstler Zweibrückens. Denn eine der Künstlerinnen aus dieser Schau holte ein Legner-Aquarell in ihre Retrospektive ins Centre Pompidou nach Metz. Doch das konnte der so Geehrte nicht mehr mit eignen Augen sehen. Er hatte Parkinson, saß im Rollstuhl, aber der ehemalige Arzt hatte keine Probleme, seine Krankheit zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen.

Das Zeichnen gab er nie auf, auch mit über 90 nicht, es war seine große Freunde. Wenn er zeichnete, zitterten seine Hände nicht mehr. Die Motive änderten sich. Waren es vorher die Gebäude Zweibrückens, aus denen ein großformatiger Wandkalender wurde, so war sein Spätwerk gekennzeichnet von den Motiven, die er am Haus hatte: Eine unglaublich vielseitige Blumenserie entstand, aus der ein Stillleben-Buch wurde, die Gemüsebilder, später zeichnete er den Karpfen auf dem Teller, bevor er ihn aß (und verpasste ihm traurige Augen). Sein Werk umfasst viele hundert Arbeiten, einige hängen im Stadtmuseum (das ihn zum 80. Geburtstag eine Retrospektive widmete), vieles ist noch unentdeckt.

Am Freitag ist Zweibrückens berühmtester Zeichner der Nachkriegszeit „nach einem reichen und erfüllten Leben“, so seine Familie, im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Beisetzung findet am Freitag auf dem Hauptfriedhof statt.