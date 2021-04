Zweibrücken zeigt wie’s geht. Jeder dritte Bewohner der Region Zweibrücken hat zumindest seine Erstimpfung schon erhalten. Bei aller Vorsicht, mit der man die Zahlen aus dem Rathaus behandeln muss: Das ist eine großartige Leistung. Das hiesige Impfzentrum schafft es auch, die Menschen zügig und freundlich zu impfen. Zum Vergleich: In Kusel kam es bei viel weniger Impflingen zu Wartezeiten von über zwei Stunden. Zweibrücken kann also sehr stolz auf sein Impftempo sein. Inzwischen dürfen auch die Hausärzte impfen. Und auch die zeigen, was sie können: Sie haben innerhalb von zwei Wochen geschätzt 2500 Menschen gegen Corona geschützt. Hier vor Ort reißt man sich ein Bein aus, um die dritte Pandemie-Welle zu brechen. Und was geschieht weiter oben? Bund und EU sprechen seit zwei Wochen in aller Betulichkeit darüber, dass dringend gehandelt werden müsste, aber sie handeln nicht. Die regierende CDU beschäftigt sich lieber mit sich selbst und ihrem Kanzlerkandidaten-Wettbewerb. In anderen Zeiten wäre das vielleicht ganz unterhaltsam, aber jetzt gibt es Wichtigeres.

Bund und Land hätten zum Beispiel die Macht, dafür zu sorgen, dass die Impfstoffvorräte aus Kühlschränken und Lagern sofort in die Oberarme der Menschen kommen. Und die EU hätte die Macht, den MRNA-Impfstoff Curevac aus Tübingen notzuzulassen, damit Millionen Impfdosen, die auf Vorrat produziert wurden, sofort gespritzt werden können.