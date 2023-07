Mit oder ohne Leine? Seit 2022 ist es in Zweibrücken teilweise verboten, Hunde frei laufen zu lassen. Was gilt wo?

Im Mai 2022 hat die Stadt Zweibrücken eine Gefahrenabwehrverordnung erlassen, in der unter anderem geregelt ist, dass Hunde nicht mehr ohne Leine unterwegs sein dürfen. Das gilt laut Verordnung „auf öffentlichen Straßen innerhalb bebauter Ortslagen“ – also in der Stadt und in den Orten, die zu Zweibrücken gehören. Aber auch für Orte außerhalb der Städte gibt es eine Regel: Dort dürfen sie nur „durch eine geeignete Person ausgeführt werden“. Was genau mit „geeignet“ gemeint ist, ist in der Verordnung nicht näher ausgeführt. Außerdem müssen Hunde demnach umgehend und ohne Aufforderung angeleint werden, wenn sich andere Personen nähern, Blindenhunde sind ausgenommen.

Das Verbot, Hunde freilaufen zu lassen, gilt außerdem in öffentlichen Anlagen und in den beiden Naherholungsgebieten Fasanerie und Birkhausen. Auf Kinderspielplätze darf man Hunde laut Verordnung gar nicht mitnehmen. Die Tiere in Brunnen, Weihern oder Wasserbecken baden zu lassen, ist ebenfalls verboten. Die Naherholungsgebiete werden in Lageplänen genau abgegrenzt. Diese sind unter zweibruecken.de zu finden.

In der Verbandsgemeinde (VG) Thaleischweiler-Walhalben gibt es ebenfalls eine solche Regelung, in der VG Zweibrücken-Land noch nicht. Dort werde eine Gefahrenabwehr-Verordnung aber derzeit geprüft und vorbereitet, wie die VG mitteilt.

Jedes Naturschutzgebiet separat geregelt

In Waldgebieten, für die es nicht spezifisch von der jeweiligen Gemeinde geregelt ist, gilt das Landeswaldgesetz. Demnach gibt es keine Leinenpflicht. Allerdings empfehlen manche Institutionen, Hunde dennoch an die Leine zu nehmen – vor allem in bestimmten Zeiten. So schreibt beispielsweise das Landesforstamt: „Halten Sie Ihren Hund in Ihrem Einflussbereich, besser noch ist das Anleinen, besonders in der Hauptbrut- und Setzzeit von April bis Juli.“

In Naturschutzgebieten ist das Thema noch einmal für jedes Gebiet einzeln geregelt, mithilfe sogenannter Rechtsverordnungen. Für das Naturschutzgebiet „Monbijou“ bei Althornbach gilt etwa eine Leinenpflicht, genauso auch für das Gebiet „Wahlbacher Heide“ östlich von Zweibrücken. Auf der Pottschütthöhe, in den Gebieten „Am Gödelsteiner Hang“ und „Auf dem Hausgiebel“, nördlich von Zweibrücken sowie „Weihertalkopf“ bei Dellfeld, ist es dagegen lediglich verboten, Hunde abseits der Wege laufen zu lassen.

