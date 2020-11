Das Coronavirus befindet sich in Zweibrücken weiter auf dem Rückzug – nun schon den dritten Tag in Folge. Zweibrücken ist damit in die Risikostufe orange zurückgestuft worden; als einzige Region in der gesamten Pfalz. Wie das Gesundheitsamt am Mittwoch mitteilte, werden für Zweibrücken 44 Personen pro 100 000 Einwohner angegeben, die akut das Coronavirus weitergeben könnten, weil sie Covid-19 positiv sind. Da Zweibrücken keine 100 000 Einwohner hat, handelt es sich tatsächlich um 15 Zweibrücker, die aktuell ansteckend sind. Drumherum sieht es ganz anders aus. Im Landkreis Südwestpfalz sind 101 Personen pro 100 000 Einwohner derzeit akut ansteckend, in der Stadt Pirmasens 85. Der Landkreis und Pirmasens bleiben damit in der Risikostufe rot. Insgesamt sind innerhalb eines Tages in der gesamten Südwestpfalz 47 weitere Covid-19-Fälle dazugekommen, darunter zehn in der Verbandsgemeinde Zweibrücken Land. Kreissprecher Thorsten Höh erklärt die hohe Anzahl an neuen Fällen damit, dass derzeit so viele Tests gemacht werden, dass die Labore mit dem Auswerten schwer nachkommen. Es habe einen Rückstau gegeben. Einige Getestete müssten bis zu fünf Tage auf ihr Ergebnis warten. Wer befürchtet, sich angesteckt zu haben, soll seinen Hausarzt anrufen oder das Gesundheitsamt unter 06331/809-750. Es ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr.