Berichten Sie von Ihren Erfahrungen mit dem ungewohnten Schulunterricht zu Hause

Der Schulunterricht zu Hause, Englisch: Homeschooling, geht in die neunte Woche. 14 Tage davon waren Osterferien, aber sechs Wochen Heim-Klassenzimmer reichen auch aus, um erste Aussagen treffen zu können zu einer Unterrichtsform, die zuvor religiösen Fundamentalisten in den USA oder weitab vom Schuss lebenden Familien in den Schweizer Bergen vorbehalten schien.

In Deutschland ist Heimunterricht normalerweise gar nicht erlaubt, hier herrscht Schulpflicht. Einige Klassen sind bereits wieder in ihre Schulgebäude zurückgekehrt (wir berichteten), für andere geht es vorerst in den heimischen vier Wänden weiter.

Wir würden von Ihnen, liebe Leser, gerne wissen, wie es so läuft mit dem Homeschooling. Schüler, Lehrer und Eltern können sich gerne melden und uns ihre bisherigen Erfahrungen mitteilen. Was klappt gut, was gar nicht, wo hakt es, was muss nachgebessert werden, was läuft besser als gedacht? Was kann und sollte nach der Corona-Krise beibehalten werden? Sind alle mit der nötigen Technik ausgestattet? Wo liegen die Nerven blank und warum? Das alles und noch viel mehr können Sie uns mitteilen.

Wo liegen die Nerven blank und warum?

Auch die Übermittlungswege sind interessant. Während in den Grundschulen meist eine Lehrerin oder ein Lehrer alle Aufgaben in einem Packen verschickt, tun das in den weiterführenden Schulen mehrere Lehrkräfte, jeder für sein Fach. Die einen schicken E-Mails, die anderen Whatsapp-Nachrichten, Dritte setzen auf virtuelle Klassenzimmer wie Padlet, und Kombinationen von alledem gibt es auch. Klappt das alles? Stiftet es Verwirrung? Teilen Sie es uns mit. Es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern um eine Bestandsaufnahme.

Bitte schreiben Sie Ihre Erfahrungen an unsere E-Mail-Adresse redzwe@rheinpfalz.de. Oder rufen Sie am Dienstag, 12. Mai, von 11 bis 13 Uhr unseren Mitarbeiter Thomas Brunner unter der Telefonnummer 06332/922148 an.