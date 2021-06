Am Freitag meldete die Kreisverwaltung zwei neue Corona-Fälle für Zweibrücken, einer davon betrifft eine Personen, die sich in Quarantäne befand, also mutmaßlich einen Familienangehörigen eines Infizierten. Gestern schaffte es Zweibrücken nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts, die rote Laterne mit der höchsten Corona-Inzidenz in Deutschland an Schweinfurt abzugeben. Zweibrücken lag nur noch auf dem drittletzten Platz. Der Landkreis Südwestpfalz festigt hingegen seinen Platz unter Deutschlands Besten, gestern lag der Kreis auf Platz 14. Heute wird die Stadt Pirmasens auf den allerersten Tabellenplatz auf der Deutschland-Liste springen, denn für heute wird eine Inzidenz von 0 errechnet; in Worten: null Komma null Corona in Pirmasens.