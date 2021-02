Der Landkreis Südwestpfalz schafft es mit Blick auf die Corona-Infektionen mit einer Inzidenz von 49 wieder in die Gefahrenstufe orange des Landesuntersuchungsamt (LUA). Zweibrücken bleibt am fünften Tag in Folge die Region in Deutschland mit der niedrigsten Inzidenz. Wie die Tage zuvor bleibt Zweibrücken mit einer Inzidenz von 15 unterhalb jeder Warnstufe, während in Pirmasens (65) die Ampel weiter auf rot steht. Die entsprechenden Zahlen hat das Gesundheitsamt Südwestpfalz am Sonntag mitgeteilt.

Die tags zuvor ausgesprochene Quarantäne für die Bewohner der Asylunterkunft bei Dahn wurde aufgehoben. Ermittlungen ergaben laut Kreisverwaltung, dass der Infizierte keinen Kontakt zu Bewohnern der Unterkunft hatte, während er ansteckend war.

Am Sonntag haben sich in der Südwestpfalz acht weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Es handelt sich um zwei Personen in Zweibrücken sowie sechs Infizierte im Landkreis. Aktuell sind damit in der gesamten Region 184 bestätigte positive Fälle aktiv, acht mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 57, Zweibrücken 16 (+2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 5, Hauenstein 10, Pirmasens-Land 7 (+1), Rodalben 51 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 14, Waldfischbach-Burgalben 11 (+2) und Zweibrücken-Land 13 (+1). Insgesamt wurden bis heute 2813 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind 108 Personen mit oder an der Corona-Infektion verstorben.