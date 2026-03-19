Zweibrücken bekommt 30 Millionen Fördergeld. Die möchte es so schnell wie möglich ausgeben. Doch so einfach ist das nicht. Und manchen geht es schon jetzt zu schnell.

Die 30 Millionen Fördergeld, die Zweibrücken in den nächsten zwölf Jahren vom Bund und vom Land bekommt, müssen nicht erst bis ins Jahr 2038 ausgegeben sein. Theoretisch könnte Zweibrücken die komplette Summe schon jetzt ausgeben. Oder in den ersten vier Jahren, wie Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza am Dienstag in der Sitzung des Bauausschusses sagte. Das wird aber nicht gelingen. Denn manche Projekte müssen erst geplant und genehmigt, manche auch europaweit ausgeschrieben werden. Das kostet Zeit. „Wenn Sie 30 Millionen verbauen, müssten Sie eigentlich zwei zusätzliche Ingenieure einstellen“, erklärte der OB. In einem Pressegespräch vergangene Woche hatte Bauamtsleiter Christian Michels gesagt, das größte Projekt, die Sanierung des Helmholtz-Gymnasiums für veranschlagte elf Millionen Euro, brauche „mit Sicherheit drei Jahre Vorlauf“.

Inflation und Nachfrage lassen den Gegenwert sinken

Dennoch will die Stadt die Umsetzung „nicht zu lange auf die lange Bank schieben“, wie der OB sagte. Denn zum einen verliert das Geld durch die Inflation an Wert. Was heute 30 Millionen Euro sind, entspricht in zwölf Jahren nur noch 22,5 Millionen. Zum anderen bekommen alle Städte und Kommunen in Deutschland eine Förderung. Sie beginnen nun, die Projekte umzusetzen, wodurch die Firmen mehr Aufträge erhalten. Je höher die Nachfrage nach Arbeit, desto teurer wird es. Deshalb müsse man „von immensen Preissteigerungen ausgehen“, befürchtet der OB. Auch Kurt Dettweiler (FWG) sprach sich dafür aus, nicht allzu lange zu warten: „Wir wissen ja, dass die Kosten explodieren“.

Loslegen möchte die Stadt mit Projekten, die bereits beschlossen, in Planung sind oder zumindest besprochen sind, darunter die Umkleiden im Westpfalzstadion, das Mörsbacher Feuerwehrhaus und der Ausbau der Fasaneriestraße.

CDU: Uns geht das jetzt ein bisschen zu schnell

Wasser in den Wein goss am Dienstag Rolf Franzen (CDU): „Uns geht das jetzt ein bisschen zu schnell.“ Er wunderte sich zum Beispiel, dass die Verlängerung der Kirchentalstraße in Mittelbach auf der Liste steht, nachdem dieser Vorschlag bereits aus dem dortigen Ortsbeirat kam. Die übrigen Ortsbeiräte seien aber noch nicht eingebunden. Er sprach zudem die geplante Toilettensanierung an drei Schulen an: „Wir haben einen Schulträgerausschuss. Wozu haben wir so einen?“ Und ihn wunderte die Auswahl der Straßen, die mit dem Geld ausgebaut werden sollen: Fasaneriestraße, die Straße von Oberauerbach nach Contwig, der Untere Hornbachstaden und die Luitpoldstraße. „Wer hat diese Straßen ausgesucht?“, wollte Franzen wissen. Er fand: „Es gibt Straßen, die sind schlechter.“

Ihn störte zudem die Argumentation der Stadt, diese Straßen könne man nicht mit wiederkehrenden Beiträgen ausbauen, weil dort kaum Wohnhäuser stehen. Gerade dafür seien wiederkehrende Beiträge da: Dass die Ausbaukosten auf alle verteilt werden, unabhängig davon, wer in welcher Straße wohnt. Die Sichtweise der Stadt: Mit den wiederkehrenden Beiträgen sollten vor allem die Straßen in Wohngebieten ausgebaut werden, weil dort eben die Menschen wohnen. Im anderen Fall sinke die Akzeptanz.

Manche Ideen sind nicht teuer genug

Elisabeth Metzger (CDU) kritisierte den Fokus auf Schulgebäude und wünschte sich, „dass man auch in der Stadt sieht, dass sich was verändert“. Sie schlug einen Aufzug an der Westpfalzhalle vor. Das Problem: Die Einzelprojekte müssen laut OB mindestens 250.000 Euro kosten. Die würden bei dem Aufzug nicht erreicht.

Die 30 Millionen Euro stammen aus besonderen Fördertöpfen des Bundes und des Landes, vor allem aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes. Das sind die 500 Milliarden Euro, die der Bundestag im März 2025, kurz nach der vorgezogenen Bundestagswahl, noch mit den Stimmen des alten Bundestags beschlossen hat. Das Geld soll in Zweibrücken in Schulen und Kitas (58 Prozent), Sport (19 Prozent), die Sanierung von Straßen (16 Prozent), Radwege (5 Prozent) und städtische Gebäude (2 Prozent) fließen. Jede Maßnahme muss einzeln geplant und beschlossen werden.