In Zweibrücken gab es im ersten Corona-Jahr, 2020, einen Rückgang der Beschäftigtenzahl von knapp zwei Prozent. Das geht aus am Montag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Landesamts hervor.

Ergänzend zu den Zahlen der Agentur für Arbeit erfassen die Daten des Landesamtes auch Selbstständige und Beamte.

Silvester 2020 gab es demnach – Selbstständige und abhängig Beschäftigte zusammen – 22.500 Erwerbstätige mit Arbeitsplatz in Zweibrücken, rund 500 weniger als Ende Dezember 2019, also vor Ausbruch der Pandemie. Ein Rückgang um 1,8 Prozent.

Die Agentur für Arbeit hatte bei den abgängig Beschäftigten im Jahresvergleich 2020/2019 einen Rückgang von rund 100 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen vermeldet (2019: 15.568; 2020 15.466) sowie einen deutlicheren Rückgang von 269 Arbeitsverhältnissen auf ausschließlich geringfügiger Basis (Mini-Jobs). Die Agentur hatte damit frühere Zahlen der Minijob-Zentrale bestätigt. Minijobber gelten als Verlierer der Pandemie, weil ihre Jobs in der Regel als erste wegfielen und Kurzarbeitergeld nicht in Anspruch genommen werden kann.

Leichte Verluste gegenüber Jahrtausendwende

Vergleichsweise stabil zeigt sich Zweibrückens Arbeitsmarkt im mehrjährigen Vergleich. Gegenüber dem Jahr 2000 waren laut dem Statistischen Landesamt Ende 2020 nur rund 400 Menschen weniger erwerbstätig in der Stadt. Freilich gab es in anderen kreisfreien Städten während der 20 Jahre einen deutlichen Zuwachs an Beschäftigten. In Speyer etwa um gut 6800. Pirmasens verlor wie Zweibrücken Beschäftigte: Zur Jahrtausendwende rund 300 (2000: 26.900; 2020: 26.600), durch die Pandemie und auch lang wirkende Effekte der alternden Bevölkerung im Jahresvergleich 2019/2020 rund 500, also im selben Umfang wie Zweibrücken. Insgesamt waren an Silvester 2020 in Pirmasens mit 26.600 Erwerbstätigen mehr Menschen beschäftigt als in Zweibrücken (22.500).

Auffällig bliebt in Zweibrücken der große Anteil von Arbeitsplätzen in Industrie und produzierendem Gewerbe. Mit 30,2 Prozent ist er der zweithöchste der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz nach Ludwigshafen (42,2 Prozent). Die Landeshauptstadt Mainz hat den geringsten Anteil: 10,1 Prozent.