Das Nardini-Klinikum verschärft seine Besucher-Regeln ab Montag nicht, auch wenn es wegen der Corona-Pandemie in fast allen anderen Bereichen des Lebens stärkere Einschränkungen gibt. Krankenhaus-Sprecher Thomas Frank sagte am Donnerstag auf Anfrage: „Wir belassen es bei der bisherigen Regelung: Zu Beginn seines Krankenhausaufenthalts benennt jeder Patient eine bestimmte Person als seinen festen Besucher. Diese Person darf dann jeden Tag für eine Stunde kommen.“ Der Patient darf während seines gesamten Aufenthalts im Nardini dann aber keine anderen Besucher empfangen.

Doch es gibt auch Ausnahmen: Angehörige dürfen sich von Patienten, die zu sterben drohen, verabschieden. Und auch auf der Geburtsstation in Landstuhl werden Ausnahmen gewährt. Noch im Sommer galten die Besuchsregeln am Nardini-Klinikum als die strengsten in der gesamten Region. Mittlerweile haben andere Häuser nachgezogen oder regulieren den Besuch noch strenger.

Mehr zum Thema