Um Feste besser abzusichern, kauft die Stadt Zweibrücken gemeinsam mit benachbarten Verbandsgemeinden zehn mobile Zufahrtssperren für 140.000 Euro.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hatte 2021 das „Vorhaben Urbane Sicherheit“ ins Leben gerufen und sechs Modellstädte auserkoren: Pirmasens, Bad Dürkheim, Mainz, Neuwied, Speyer und Trier. Der Schwerpunkt lag auf Veranstaltungen und der Frage, wie man die Zufahrtswege besser schützen kann. Daraus entstand ein Förderprogramm „Gemeinsam sicher feiern in Rheinland-Pfalz“, das gezielt die Zusammenarbeit verschiedener Gebiete fördert.

Stadt kauft zehn Sperren

Deshalb hat sich die Stadt entschlossen, zusammen mit den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land, Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Wallhalben, Rodalben und Dahner Felsenland mobile Zufahrtssperren zu beschaffen und diese gemeinsam zu nutzen. Insgesamt sollen zehn mobile Zufahrtssperren beschafft und beim Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) in Zweibrücken eingelagert werden. Die sechs Partner stimmen anhand einer Jahresplanung ab, wann wer wie viele mobile Zufahrtssperren benötigt. Die Transportkosten trägt jede Kommune selbst. Folgekosten wie Reparatur und Wartung werden noch in einer Kooperationsvereinbarung geregelt.

Der Stadtrat hat dem Kauf in seiner Februarsitzung zugestimmt. Laut Oberbürgermeister Marold Wosnitza ist der Kaufpreis komplett durch die Landesförderung gedeckt. Es gebe auch keine Überschneidung bei den Veranstaltungen. Ebenfalls im Februar hat der Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land dem Kauf zugestimmt. Anfang März folgte der Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land, vergangene Woche Thaleischweiler-Wallhalben.

Folge der Amokfahrt auf dem Trierer Weihnachtsmarkt

Das Modellprojekt „Urbane Sicherheit“ entstand nach der Amokfahrt auf dem Trierer Weihnachtsmarkt im Dezember 2020. Dabei fuhr ein Anfang-50-jähriger, psychisch kranker und zum Tatzeitpunkt betrunkener Deutscher mit seinem Geländewagen mit hohem Tempo durch die Fußgängerzone und tötete fünf Menschen. Elf Monate später erlag ein weiteres Opfer seinen Verletzungen. Der Fahrer wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Die Stadt Zweibrücken stellt bei Festen wie dem Stadtfest oder dem Turnerjahrmarkt derzeit sogenannte Indutainer auf, massive Wassertanks. Fürs Stadtfest 2025 hat sich die Stadt bereits drei mobile Sperren von der Stadt Kaiserslautern ausgeliehen. Die Sperren namens Armis One sind hochklappbare Metallplatten, die sich bei Bedarf schnell wieder versenken lassen, falls eine Zufahrt notwendig ist.