Die Stadt Zweibrücken nimmt am Donnerstag, 12. März, am zweiten Landesweiten Warntag in Rheinland-Pfalz teil. Ziel ist es laut Verwaltung, die Warnsysteme zu überprüfen und die Bevölkerung für Warnmeldungen zu sensibilisieren. Zudem werden Abläufe im neuen Lagezentrum Bevölkerungsschutz im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz getestet.

Um 10 Uhr soll die Bevölkerung über das Modulare Warnsystem (Mowas) über eine simulierte Notfallsituation informiert werden. Auch Warn-Apps wie Nina und Katwarn sowie der Mobilfunkdienst Cell Broadcast kommen zum Einsatz. In Zweibrücken werden zusätzlich die Sirenen getestet. Gegen 10.45 Uhr erfolgt die Entwarnung.

Der landesweite Warntag findet jährlich am zweiten Donnerstag im März statt und ergänzt den bundesweiten Warntag im September. Oberbürgermeister Marold Wosnitza sagt: „Wir haben in den vergangenen Jahren in ein flächendeckendes Sirenennetz investiert, das im Ernstfall die Bevölkerung verlässlich warnen soll. Der Warntag ist daher eine wichtige Gelegenheit, unser Notfallmanagement zu überprüfen und weiter zu optimieren.“

Info