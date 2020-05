Taxifahrten in Zweibrücken sollen teurer werden. Das beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch. Die Preise sollen um zehn bis 15 Prozent angehoben werden, der Grundpreis steigt somit auf 2,80 Euro, pro Kilometer werden in Zukunft 1,80 Euro fällig.

Sowohl der Verband des Verkehrsgewerbes als auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) wurden vor der Ratssitzung angehört, wie hoch sie den Taxipreis in Zweibrücken ansetzen würden. Letztlich wählte der Stadtrat den Tarifvorschlag der IHK. Dieser sieht vor, den Grundpreis für die Anfahrt von 2,50 auf 2,80 Euro zu erhöhen, pro gefahrenem Kilometer zeigt das Taxameter ab dann 1,80 Euro an (vorher 1,60 Euro). Wartet ein Taxi auf einen Fahrgast, kostet das in Zukunft 26 Euro pro Stunde.

Laut dem Verband des Verkehrsgewerbes, der höhere Preise als die IHK vorgeschlagen hat, sind die stetig steigenden Sprit- und Investitionskosten, die Taxiunternehmer bezahlen müssen, der Hauptgrund für die Tariferhöhung. Hinzu kommt die Aussicht, dass der gesetzliche Mindestlohn in den kommenden Jahren weiter ansteigen soll. Der Verband des Verkehrsgewerbes verweist auch auf den Landkreis Südwestpfalz sowie auf die Nachbarstadt Pirmasens. Dort seien Taxifahrten bereits teuerer als in Zweibrücken. Im Durchschnitt forderte der Verband des Verkehrsgewerbes eine Tariferhöhung um rund 20 Prozent.

IHK: Maximal zwei Euro pro Kilometer

Die IHK äußerte vor der Sitzung Bedenken an den vom Verband des Verkehrsgewerbes vorgeschlagenen Preisen. Sie befürchtet, dass die Erhöhung der Tarife den Taxiunternehmen zwar mehr Umsatz bereitet, jedoch gleichzeitig auch zu weniger Fahrgästen führen könnte. „Der Taxitarif sollte einfach strukturiert sein, damit die Fahrgäste die Preisbildung transparent nachvollziehen können“, so die IHK in einer Stellungnahme. Sie schlug eine geringere Preiserhöhung als der Verband des Verkehrsgewerbes vor. Zudem warf die IHK auch alternative Fahrpreis-Angebote, etwa einen City-, Disco- oder Promilletarif, in den Raum. Einen Kilometerpreis von mehr als zwei Euro sieht die IHK kritisch. „Wir sehen gerade in der Höhe der Tarife den Hauptgrund für die schwache Nachfrage der Kunden. Im Ergebnis führen die geringe Anzahl der Fahrten pro Tag zu einer unbefriedigenden Umsatzsituation der Taxiunternehmer“, so die IHK.

Verwaltung: Keine Anfahrtspauschale für die Dörfer

Dass Taxiunternehmen eine Anfahrtspauschale von zehn Euro für die Zweibrücker Vororte oder Gemeinden im Zweibrücker Land verlangen können, hat die Stadtverwaltung bereits vor der Stadtratssitzung abgelehnt. Sie befürchtete, dass dadurch die Vororte enorme Nachteile erfahren und von der Stadt abgehängt würden. Zudem könne ein Taxiunternehmen ohnehin die Fahrpreise frei gestalten, sobald das Taxi zu einem Ziel außerhalb des Pflichtgebietes fährt.