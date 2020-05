Eine Tasche voller Angebote für Zweibrücker Kinder fordert die SPD-Stadtratsfraktion von der Verwaltung. Letztere soll zusammen mit dem Stadtmarketing einen „Kulturbeutel“ für Vier- bis Neunjährige zusammenstellen, mit dem sie spielerisch ihre Stadt erkunden und deren Geschichte erfahren können.

Die SPD begründet ihren Antrag, den sie am Mittwoch im Stadtrat stellen will, damit, dass seit Mitte März wegen der Corona-Krise viele Freizeitaktivitäten für Familien mit Kindern wegfallen. Schwimmbäder sind geschlossen, Vereinsangebote vorübergehend eingestellt, das Spielen mit anderen Kindern ist nicht erlaubt. „Und das wird wohl noch eine Weile so bleiben“, so die SPD-Fraktionsvorsitzenden Stéphane Moulin und Theresa Wendel. Die SPD fordere daher alternative Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung von Familien in Form von digitalen und greifbaren kleinen Geschenken in einer Tasche, Tüte oder Box beziehungsweise in einem Beutel.

„In einem solchen Beutel könnten zum Beispiel eine Stadtrallye, Spiele und Rätsel, der Kinderstadtplan, Bücher und Zeitschriften, ein Malheft, Buntstifte, ein Notizbuch, ein Armband, ein Schlüsselanhänger, ein Kugelschreiber und so weiter sein“, so Moulin und Wendel. Dabei solle auf vorhandenes Material zurückgegriffen, aber auch neues Material konzipiert und angeschafft werden. Als Budget schlägt die SPD 8000 Euro vor. „Das Angebot soll Eltern dabei unterstützen, die Zeit mit ihren Kindern aktiv und abwechslungsreich zu gestalten sowie diese für die Geschichte der Stadt zu sensibilisieren.“