Das Gesundheitsamt Südwestpfalz hat übers Wochenende 40 weitere Corona-Fälle gemeldet, darunter vier Zweibrücker und eine Person aus Zweibrücken-Land. Zweibrücken ist mit einer Inzidenz von 41 wieder in die Gefahrenstufe orange abgerutscht, nachdem es zwischenzeitlich gelb war. Der Landkreis (Inzidenz 112) und Pirmasens (104) gelten als Risikogebiete. Ab Montag darf in Rheinland-Pfalz die Außengastronomie wieder öffnen – unter vielen Auflagen: die Inzidenz in dem Gebiet muss unter hundert liegen, die Gäste müssen einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen, man darf maximal zu fünft aus maximal zwei Haushalten zusammensitzen und muss Maske tragen, wenn man nicht an seinem Platz sitzt. In Zweibrücken dürfte die Außengastronomie öffnen, denn die Inzidenz in der Stadt liegt deutlich unter hundert. Es wird aber kaum jemand aufmachen, denn es ist zu kalt und den meisten Wirten sind die Auflagen zu streng oder sie sind der Meinung, dass die Ansage zur kurzfristig kam oder dass die Auflagen nicht praktikabel seien, so zum Beispiel der Bierbrunnen und das „Jonis“.