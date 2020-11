Nach sechs neuen, bestätigen Coronavirus-Infektionen stufte das Landesuntersuchungsamt am Montag Zweibrücken wieder in die Alarmstufe „Rot“ ein. Bezogen auf 100 000 Einwohner streckten sich in den vergangenen sieben Tagen so viele Zweibrücker an, dass der Schwellenwert 50 überschritten wird: 52,6. Damit muss die Arbeitsgruppe („Taskforce“) von Stadt, Land und anderen Behörden nun wieder konkret prüfen, welche der vorgesehenen schärferen Maßnahmen geeignet sind, die Infektionen einzudämmen. Es gibt keinen Automatismus. Das Landesuntersuchungsamt meldet für die Südwestpfalz 23 neue Infektionen. Der Wert zur Einschätzung des Ansteckungsgeschehens wird am Montag mit 107,6 angegeben.