Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts hat die Stadt Zweibrücken an drei Tagen in Folge eine Inzidenz von 100 Infizierten auf 100 000 Einwohner überschritten. Damit tritt laut Oberbürgermeister Marold Wosnitza am übernächsten Tag, „also am Mittwoch um 0 Uhr, die vergangene Woche beschlossene Bundesnotbremse in Zweibrücken in Kraft“.

Lange Zeit war Zweibrücken von einer Vielzahl an Corona-Fällen verschont geblieben und bewegte sich mit Inzidenzwerten deutlich unter 50 in der Spitzengruppe deutscher