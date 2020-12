Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz an diesem Wochenende die meisten Neuinfektionen registriert. Nach 35 neuen Fällen am Samstag wurden bis Sonntagmittag 29 weitere Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen. Das Landesuntersuchungsamt weist für den Landkreis einen Inzidenzwert, der die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner angibt, von 129,7 aus. Pirmasens liegt bei 191,4, und die Stadt Zweibrücken hat mit einem Wert von 70,2 landesweit die niedrigste Sieben-Tage-Rate. Das bedeutet weiterhin Alarmstufe rot. Der Kreis teilte mit, dass ein Bewohner des Altenheims Bethesda in Thaleischweiler, zwischen 70 und 80 Jahre alt, an den Folgen seiner Corona-Infektion starb. Damit sind in Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis seit Beginn der Pandemie 32 Personen mit Corona-Infektion gestorben. Von den Neuinfektionen sind auch einige Einrichtungen betroffen: So liegen im Pflegezentrum in der Pirmasenser Steinstraße für fünf Einwohner positive Corona-Testergebnisse vor. Außerdem wurden drei Mitarbeiter der Kindertagesstätte Ohmbach in Pirmasens positiv getestet. Aktuell sind in der Südwestpfalz 398 bestätigte Corona-Fälle aktiv, 29 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 135 (+12), Zweibrücken 45 (+2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 27 (+1), Hauenstein 22 (+2), Pirmasens-Land 22 (+3), Rodalben 32 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 74 (+3), Waldfischbach-Burgalben 18 (+3) und Zweibrücken-Land 23 (+1).