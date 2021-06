Am Wochenende meldete die Kreisverwaltung sieben neue Corona-Fälle für Zweibrücken. Damit geht’s mit der Inzidenz in der Rosenstadt wieder nach oben, zunächst mal auf den Wert 70. Zweibrücken bleibt unter den drei Städten und Kreisen in Deutschland mit der höchsten Corona-Inzidenz. Pirmasens hingegen liegt mit sechs anderen Städten und Kreisen auf dem ersten Platz: niedrigste Inzidenz in ganz Deutschland, nämlich null Komma null. Der Landkreis Südwestpfalz liegt weiter unter Deutschlands Besten 50, aber nicht mehr ganz vorn.