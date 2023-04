Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr vielleicht noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute ist Tanja Vedder, Lehrerin an der Sechsmorgen-Grundschule in Niederauerbach, dran.

„Ich wünsche mir, dass der Schulsport weitergeführt werden darf und auch die schulischen Wettkämpfe. Die Kinder brauchen aber auch den Vereinssport“, sagt Tanja Vedder, die Sechsmorgen-Sportbeauftragte,